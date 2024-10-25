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Putin: BRICS kimselerle çatışma istemiyor
Putin: BRICS kimselerle çatışma istemiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin diğer BRICS üyeleriyle birlikte, kimseyle karşı karşıya gelmek istemediğini belirtti. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T06:28+0300
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Rusya lideri Vladimir Putin, Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik ile görüşmede, BRICS üyelerinin hiçbir ülkeyle çatışmak istemediğini dile getirdi.Putin, Batı'nın ne pahasına olursa olsun egemenliğini sağlama çabalarına işaret ederek şunu dedi: BRICS ülkelerinin yeni araçlar ve yeni işbirliği mekanizmaları oluşturduğuna dikkat çeken Putin, “Bunu da eşitlik ve birbirimize saygı temelinde yapıyoruz. Bu şekilde çalışmaya da devam edeceğiz” diye kaydetti.BRICS dünya ekonomisinin yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyorMevcut BRICS üyeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Önde gelen finans kuruluşlarının tahminlerine göre, ekonomik blok dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sını ve dünya ekonomisinin yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.BRICS ZirvesiRusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşti.Etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katıldı.Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/putin-rusya-vietnamin-brics-calismalarina-katilma-istegini-destekliyor-1089652379.html
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rusya, vladimir putin, brics, çatışma, dünya, sırp cumhuriyeti, milorad dodik
rusya, vladimir putin, brics, çatışma, dünya, sırp cumhuriyeti, milorad dodik

Putin: BRICS kimselerle çatışma istemiyor

06:28 25.10.2024 (güncellendi: 06:45 25.10.2024)
© Sputnik / Yekaterina ÇesnokovaRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Yekaterina Çesnokova
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin diğer BRICS üyeleriyle birlikte, kimseyle karşı karşıya gelmek istemediğini belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik ile görüşmede, BRICS üyelerinin hiçbir ülkeyle çatışmak istemediğini dile getirdi.
Putin, Batı'nın ne pahasına olursa olsun egemenliğini sağlama çabalarına işaret ederek şunu dedi:
Zaman değişiyor, dünyadaki durum değişiyor. BRICS'in yaptığı şey de, bir kez daha tekrarlamak istiyorum, kimseye karşı mücadele etmiyoruz, kimseyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Biz sadece kendi yolumuzda ilerliyoruz.
BRICS ülkelerinin yeni araçlar ve yeni işbirliği mekanizmaları oluşturduğuna dikkat çeken Putin, “Bunu da eşitlik ve birbirimize saygı temelinde yapıyoruz. Bu şekilde çalışmaya da devam edeceğiz” diye kaydetti.

BRICS dünya ekonomisinin yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor

Mevcut BRICS üyeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Önde gelen finans kuruluşlarının tahminlerine göre, ekonomik blok dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sını ve dünya ekonomisinin yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.

BRICS Zirvesi

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşti.
Etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katıldı.
Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
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Putin: Rusya, Vietnam’ın BRICS çalışmalarına katılma isteğini destekliyor
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