https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/putin-brics-kimselerle-catisma-istemiyor-1089653535.html

Putin: BRICS kimselerle çatışma istemiyor

Putin: BRICS kimselerle çatışma istemiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin diğer BRICS üyeleriyle birlikte, kimseyle karşı karşıya gelmek istemediğini belirtti. 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T06:28+0300

2024-10-25T06:28+0300

2024-10-25T06:45+0300

dünya

rusya

vladimir putin

brics

çatışma

dünya

sırp cumhuriyeti

milorad dodik

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Rusya lideri Vladimir Putin, Bosna-Hersek'e bağlı Sırp Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Milorad Dodik ile görüşmede, BRICS üyelerinin hiçbir ülkeyle çatışmak istemediğini dile getirdi.Putin, Batı'nın ne pahasına olursa olsun egemenliğini sağlama çabalarına işaret ederek şunu dedi: BRICS ülkelerinin yeni araçlar ve yeni işbirliği mekanizmaları oluşturduğuna dikkat çeken Putin, “Bunu da eşitlik ve birbirimize saygı temelinde yapıyoruz. Bu şekilde çalışmaya da devam edeceğiz” diye kaydetti.BRICS dünya ekonomisinin yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyorMevcut BRICS üyeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Önde gelen finans kuruluşlarının tahminlerine göre, ekonomik blok dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sını ve dünya ekonomisinin yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.BRICS ZirvesiRusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşti.Etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katıldı.Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/putin-rusya-vietnamin-brics-calismalarina-katilma-istegini-destekliyor-1089652379.html

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rusya, vladimir putin, brics, çatışma, dünya, sırp cumhuriyeti, milorad dodik