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Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İzmir'e 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yakın gelecekte olacak'
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İzmir'e 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yakın gelecekte olacak'
Sputnik Türkiye
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İzmir için önemli bir deprem uyarısı geldi. Sözbilir... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
deprem
prof. dr. hasan sözbilir
izmir
fay
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki faylara ilişkin yaptıklarını çalışmaları anlattı. Sözbilir, Tuzla Fayı'nı işaret ederek bu fayın yakın bir gelecekte kırılmasını beklediğini söyledi. Sözbilir, "Bu fay 7.1 veya 7.2 büyüklüğe varan depremler üretme potansiyeline sahip" uyarısında bulundu.Doğanbey'de denizde başlayıp Menderes ve Gaziemir'den geçip Karabağlar'a kadar uzanan Tuzla Fayı'na yoğunlaştıklarını ifade eden Sözbilir, 30 Ekim'deki depremden hemen sonra ekipteki arkadaşlarıyla burayı incelediklerini vurguladı.'Bir sonraki aşaması ise tetiklenme ve deprem üretme'Tuzla Fayı'nın Sisam Fayı ile bağlantılı olduğunu aktaran Sözbilir, "Depremden hemen sonra bu fayda sıcaklığın arttığını ve yeni sıcak su kaynaklarının çıktığını gördük. Yani 30 Ekim'deki depremden bir şekilde etkilendi. Bir sonraki aşaması ise tetiklenme ve deprem üretme" diye konuştu.Fay üzerinde belli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Sözbilir, bölgede açtıkları hendeklerle bu hattın deprem üretme aralığını irdelediklerini anlattı.İzmir için deprem uyarısı: 7.2 büyüklüğe varan depremler üretme potansiyeline sahipGeçmişte bu fay üzerinde büyük bir deprem olduğunu dile getiren Sözbilir, şu değerlendirmelerde bulundu:"Tuzla Fayı'nın deprem üretme aralığı yaklaşık 2 bin yıl. Son depremini milattan sonra 178 yılında yapmış. O zamandan bu zamana da yaklaşık 2 bin yıl geçtiği için bu fayın yakın bir gelecekte kırılması bekleniyor. Normal şartlarda yani bilimsel anlamda böyle bir gerçeğimiz var. Tabii bu tür fayların şöyle bir özelliği var. Sistematik fay sınıfına girmiyor bunlar. Her 2 bin yılda bir kırılmıyor. Bazen kırılma aralığı 2 bin yıl, bazen 1500, bazen de 3 bin yıl olabiliyor. Ama ortalama değer üzerinden baktığımızda yani riski azaltma anlamında baktığımızda yakın bir gelecekte İzmir'de bir deprem olma olasılığının yüksek olduğunu değerlendirebiliyoruz. Bu yüzden depreme karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu fay 7.1 veya 7.2 büyüklüğe varan depremler üretme potansiyeline sahip."Prof. Dr. Sözbilir, il merkezine yakın Gülbahçe, İzmir, Seferihisar faylarının da 6.5'in üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/deprem-uzmani-aman-dikkat-diyerek-bir-kenti-uyardi-7nin-uzerinde-deprem-bekleniyor-1089550110.html
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İzmir'e 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Yakın gelecekte olacak'

06:38 25.10.2024 (güncellendi: 06:43 25.10.2024)
© AAHasan Sözbilir
Hasan Sözbilir - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© AA
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İzmir için önemli bir deprem uyarısı geldi. Sözbilir, Tuzla Fayı'na dikkat çekerek fayın yakın zamanda kırılmasını beklediğini söyledi. Deprem uzmanıi Tuzla Fayı'nın 7.2 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğinin altını çizdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki faylara ilişkin yaptıklarını çalışmaları anlattı. Sözbilir, Tuzla Fayı'nı işaret ederek bu fayın yakın bir gelecekte kırılmasını beklediğini söyledi. Sözbilir, "Bu fay 7.1 veya 7.2 büyüklüğe varan depremler üretme potansiyeline sahip" uyarısında bulundu.
Doğanbey'de denizde başlayıp Menderes ve Gaziemir'den geçip Karabağlar'a kadar uzanan Tuzla Fayı'na yoğunlaştıklarını ifade eden Sözbilir, 30 Ekim'deki depremden hemen sonra ekipteki arkadaşlarıyla burayı incelediklerini vurguladı.

'Bir sonraki aşaması ise tetiklenme ve deprem üretme'

Tuzla Fayı'nın Sisam Fayı ile bağlantılı olduğunu aktaran Sözbilir, "Depremden hemen sonra bu fayda sıcaklığın arttığını ve yeni sıcak su kaynaklarının çıktığını gördük. Yani 30 Ekim'deki depremden bir şekilde etkilendi. Bir sonraki aşaması ise tetiklenme ve deprem üretme" diye konuştu.
Fay üzerinde belli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Sözbilir, bölgede açtıkları hendeklerle bu hattın deprem üretme aralığını irdelediklerini anlattı.

İzmir için deprem uyarısı: 7.2 büyüklüğe varan depremler üretme potansiyeline sahip

Geçmişte bu fay üzerinde büyük bir deprem olduğunu dile getiren Sözbilir, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Tuzla Fayı'nın deprem üretme aralığı yaklaşık 2 bin yıl. Son depremini milattan sonra 178 yılında yapmış. O zamandan bu zamana da yaklaşık 2 bin yıl geçtiği için bu fayın yakın bir gelecekte kırılması bekleniyor. Normal şartlarda yani bilimsel anlamda böyle bir gerçeğimiz var. Tabii bu tür fayların şöyle bir özelliği var. Sistematik fay sınıfına girmiyor bunlar. Her 2 bin yılda bir kırılmıyor. Bazen kırılma aralığı 2 bin yıl, bazen 1500, bazen de 3 bin yıl olabiliyor. Ama ortalama değer üzerinden baktığımızda yani riski azaltma anlamında baktığımızda yakın bir gelecekte İzmir'de bir deprem olma olasılığının yüksek olduğunu değerlendirebiliyoruz. Bu yüzden depreme karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu fay 7.1 veya 7.2 büyüklüğe varan depremler üretme potansiyeline sahip."
Prof. Dr. Sözbilir, il merkezine yakın Gülbahçe, İzmir, Seferihisar faylarının da 6.5'in üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu sözlerine ekledi.
Deprem haritası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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Deprem uzmanı 'aman dikkat' diyerek bir kenti uyardı: 7'nin üzerinde deprem bekleniyor
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