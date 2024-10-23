https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/deprem-uzmani-aman-dikkat-diyerek-bir-kenti-uyardi-7nin-uzerinde-deprem-bekleniyor-1089550110.html
Deprem uzmanı 'aman dikkat' diyerek bir kenti uyardı: 7'nin üzerinde deprem bekleniyor
Deprem uzmanı 'aman dikkat' diyerek bir kenti uyardı: 7'nin üzerinde deprem bekleniyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, beklenen İstanbul depremine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Özellikle Tekirdağ'ı işaret eden... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T06:41+0300
2024-10-23T06:41+0300
2024-10-23T06:41+0300
türkiye
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istanbul depremi
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Tekirdağ'da düzenlenen deprem çalıştayında konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, özellikle Tekirdağ için uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik ise yaptığı uyarılarda, "1912'de Şarköy'de büyük bir deprem oldu ve şimdi Marmara Denizi'nde, size çok yakın bir fay hattında, 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Tekirdağ'ın yapı stoku bu depreme hazır değil” dedi. 'İstanbul da bu tehlikenin dışında değil'Çelik; Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'teki yapı stoklarının durumu ile Tekirdağ'ın durumunu karşılaştırarak Türkiye genelinde benzer risklerle karşı karşıya olunduğunu vurguladı. “İstanbul da bu tehlikenin dışında değil” diyen Çelik, yapıların hazır olmadığını belirterek devletin çabaladığını fakat özellikle konutlarda büyük sorunlar yaşandığını dile getirdi ve "Bu deprem sorununun çözülmeyen tek boyutu nedir biliyor musunuz? Finansal boyutu" ifadelerini kullandı.7.5 büyüklüğüne kadar deprem uyarısı "Olacak bir deprem Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek" Prof. Çelik yaptığı açıklamada, "1912'lerde bir deprem var biliyorsunuz Şarköy civarında. Ondan bu yana yedinin üzerinde size çok yakın bir fayda, Marmara Denizi'nde ve devamında olacak bir deprem Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek. Buna bu yapı stoku hazır değil. Bakın Kahramanmaraş'taki, Adıyaman'daki, Gaziantep'teki yapı stoku neyse aslında Türkiye'deki yapı teknolojileri birbirine çok yakın. Şehircilik anlamında farklı olsa da birbirine benzer tarafları var. Dolayısıyla benzer tablo sadece burada değil, Bursa'da öyle, İzmir'de öyle. Yaşamak çok mümkün. İstanbul deniyor, İstanbul'da 7.3 veya 7.5 depreme hiçbir zaman sıfır noktasında değiliz ama hazır olmayan bir stok var. Bunda da devlet yapacağını zaten kendi imkanlarıyla yapıyor da ne yazık ki konutlarda büyük sıkıntı var" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/adiyamanda-35-buyuklugunde-deprem-1089501553.html
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deprem, istanbul, istanbul depremi
deprem, istanbul, istanbul depremi
Deprem uzmanı 'aman dikkat' diyerek bir kenti uyardı: 7'nin üzerinde deprem bekleniyor
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, beklenen İstanbul depremine ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Özellikle Tekirdağ'ı işaret eden Çelik, “Tekirdağ deyince 'aman' diyorum, aman dikkat" ifadelerini kullandı. Profesör, 7'nin üzerinde deprem uyarısında bulundu.
Tekirdağ'da düzenlenen deprem çalıştayında konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, özellikle Tekirdağ için uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik ise yaptığı uyarılarda, "1912'de Şarköy'de büyük bir deprem oldu ve şimdi Marmara Denizi'nde, size çok yakın bir fay hattında, 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Tekirdağ'ın yapı stoku bu depreme hazır değil” dedi.
'İstanbul da bu tehlikenin dışında değil'
Çelik; Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'teki yapı stoklarının durumu ile Tekirdağ'ın durumunu karşılaştırarak Türkiye genelinde benzer risklerle karşı karşıya olunduğunu vurguladı. “İstanbul da bu tehlikenin dışında değil” diyen Çelik, yapıların hazır olmadığını belirterek devletin çabaladığını fakat özellikle konutlarda büyük sorunlar yaşandığını dile getirdi ve "Bu deprem sorununun çözülmeyen tek boyutu nedir biliyor musunuz? Finansal boyutu" ifadelerini kullandı.
7.5 büyüklüğüne kadar deprem uyarısı
"Olacak bir deprem Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek" Prof. Çelik yaptığı açıklamada, "1912'lerde bir deprem var biliyorsunuz Şarköy civarında. Ondan bu yana yedinin üzerinde size çok yakın bir fayda, Marmara Denizi'nde ve devamında olacak bir deprem Tekirdağ'ı çok fazla etkileyecek. Buna bu yapı stoku hazır değil. Bakın Kahramanmaraş'taki, Adıyaman'daki, Gaziantep'teki yapı stoku neyse aslında Türkiye'deki yapı teknolojileri birbirine çok yakın. Şehircilik anlamında farklı olsa da birbirine benzer tarafları var. Dolayısıyla benzer tablo sadece burada değil, Bursa'da öyle, İzmir'de öyle. Yaşamak çok mümkün. İstanbul deniyor, İstanbul'da 7.3 veya 7.5 depreme hiçbir zaman sıfır noktasında değiliz ama hazır olmayan bir stok var. Bunda da devlet yapacağını zaten kendi imkanlarıyla yapıyor da ne yazık ki konutlarda büyük sıkıntı var" diye konuştu.