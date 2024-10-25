https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/oruc-reis-yeni-gorev-yeri-olan-somaliye-ulasti-dogal-gaz-ve-petrol-icin-veri-toplayacak-1089675630.html
Oruç Reis, yeni görev yeri olan Somali'ye ulaştı: Doğal gaz ve petrol için veri toplayacak
Oruç Reis, yeni görev yeri olan Somali'ye ulaştı: Doğal gaz ve petrol için veri toplayacak
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni görevi için Somali'ye gönderilen Oruç Reis'in ülkeye vardığını açıkladı. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T15:14+0300
2024-10-25T15:14+0300
2024-10-25T15:14+0300
türkiye
oruç reis araştırma gemisi
somali
somali karasuları
somali'nin ankara büyükelçiliği
alparslan bayraktar
enerji
abd enerji bakanlığı
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı nükleer enerji proje uygulama dairesi
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Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görev yerine uğurlanan Oruç Reis'e ilişkin, "Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali'de karşılıyoruz" paylaşımında bulundu.Somali'de ne yapacak? Yerli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaştı. Gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.Veriler Ankara'da analiz edildikten sonra lokasyonlara göre sondaj çalışmaları yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/turkiyenin-sismik-arastirma-gemisi-oruc-reis--somali-aciklarinda-petrol-ve-dogal-gaz-arayacak--1086113180.html
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oruç reis araştırma gemisi, somali, somali karasuları, somali'nin ankara büyükelçiliği, alparslan bayraktar, enerji, abd enerji bakanlığı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı nükleer enerji proje uygulama dairesi
oruç reis araştırma gemisi, somali, somali karasuları, somali'nin ankara büyükelçiliği, alparslan bayraktar, enerji, abd enerji bakanlığı, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı nükleer enerji proje uygulama dairesi
Oruç Reis, yeni görev yeri olan Somali'ye ulaştı: Doğal gaz ve petrol için veri toplayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni görevi için Somali'ye gönderilen Oruç Reis'in ülkeye vardığını açıkladı.
Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görev yerine uğurlanan Oruç Reis'e ilişkin, "Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali'de karşılıyoruz" paylaşımında bulundu.
Yerli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaştı. Gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.
Veriler Ankara'da analiz edildikten sonra lokasyonlara göre sondaj çalışmaları yapılacak.