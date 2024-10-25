https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/oruc-reis-yeni-gorev-yeri-olan-somaliye-ulasti-dogal-gaz-ve-petrol-icin-veri-toplayacak-1089675630.html

Oruç Reis, yeni görev yeri olan Somali'ye ulaştı: Doğal gaz ve petrol için veri toplayacak

Oruç Reis, yeni görev yeri olan Somali'ye ulaştı: Doğal gaz ve petrol için veri toplayacak

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni görevi için Somali'ye gönderilen Oruç Reis'in ülkeye vardığını açıkladı. 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T15:14+0300

2024-10-25T15:14+0300

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Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görev yerine uğurlanan Oruç Reis'e ilişkin, "Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali'de karşılıyoruz" paylaşımında bulundu.Somali'de ne yapacak? Yerli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaştı. Gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.Veriler Ankara'da analiz edildikten sonra lokasyonlara göre sondaj çalışmaları yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/turkiyenin-sismik-arastirma-gemisi-oruc-reis--somali-aciklarinda-petrol-ve-dogal-gaz-arayacak--1086113180.html

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