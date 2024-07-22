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Türkiye'nin Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz arayacak
Türkiye'nin Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz arayacak
Sputnik Türkiye
Türkiye, Somali’nin münhasır ekonomik bölgesindeki üç blokta doğal gaz ve petrol arayacak. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne destek unsurları da eşlik... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T16:41+0300
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oruç reis araştırma gemisi
türkiye
enerji
somali
deniz
petrol
doğal gaz
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
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Enerji Bakanlığı, Türkiye’nin Somali ile olan enerji işbirliğini daha üst bir seviyeye taşıyan yeni bir adımı duyurdu. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde doğal gaz ve petrol arayacak. Geminin Eylül sonu ya da Ekim başı gibi bölgeye gitmesinin planlandığı belirtildi. Bakanlığa göre, Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de kazandığı tecrübe ile birlikte Somali'ye bu konuda teknik anlamda da yardım edecek. Gelişmeler sonrası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye ile imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nı onayladığını duyurarak Türkiye'nin çok önemli bir partner olduğunu ve iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını belirtti. Birden fazla gemiyle işlem yürütülecekOruç Reis gemisi, su altının detaylı haritasını çıkararak bölgede sismik arama yapacak. Enerji Bakanlığı, geminin lojistik destek gemileriyle birlikte bölgeye gideceğini belirtti. Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan, Oruç Reis’in güvenliğinin sağlanması için MİLGEM korvetleri, fırkateynler ve deniz helikopterlerinin eşlik edeceğini açıkladı.Korsanlık tehlikesi de var Somali deniz sahası, korsanlık faaliyetleri ve Husi saldırıları nedeniyle yüksek risk taşımasıyla biliniyor. Fakat açıklama göre, Türkiye gerekli önlemleri alarak Oruç Reis’in güvenliğini sağlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/enerji-bakani-acikladi-turkiye-somali-denizlerinde-dogalgaz-ve-petrol-arayacak-1085977654.html
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oruç reis araştırma gemisi, türkiye, enerji, somali, deniz, petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
oruç reis araştırma gemisi, türkiye, enerji, somali, deniz, petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

Türkiye'nin Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz arayacak

16:41 22.07.2024
© AFP 2023Oruç Reis
Oruç Reis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
© AFP 2023
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Türkiye, Somali’nin münhasır ekonomik bölgesindeki üç blokta doğal gaz ve petrol arayacak. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne destek unsurları da eşlik edecek.
Enerji Bakanlığı, Türkiye’nin Somali ile olan enerji işbirliğini daha üst bir seviyeye taşıyan yeni bir adımı duyurdu. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde doğal gaz ve petrol arayacak. Geminin Eylül sonu ya da Ekim başı gibi bölgeye gitmesinin planlandığı belirtildi.
Bakanlığa göre, Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de kazandığı tecrübe ile birlikte Somali'ye bu konuda teknik anlamda da yardım edecek.
Gelişmeler sonrası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye ile imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nı onayladığını duyurarak Türkiye'nin çok önemli bir partner olduğunu ve iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Birden fazla gemiyle işlem yürütülecek

Oruç Reis gemisi, su altının detaylı haritasını çıkararak bölgede sismik arama yapacak. Enerji Bakanlığı, geminin lojistik destek gemileriyle birlikte bölgeye gideceğini belirtti. Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan, Oruç Reis’in güvenliğinin sağlanması için MİLGEM korvetleri, fırkateynler ve deniz helikopterlerinin eşlik edeceğini açıkladı.

Korsanlık tehlikesi de var

Somali deniz sahası, korsanlık faaliyetleri ve Husi saldırıları nedeniyle yüksek risk taşımasıyla biliniyor. Fakat açıklama göre, Türkiye gerekli önlemleri alarak Oruç Reis’in güvenliğini sağlayacak.
Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
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Enerji Bakanı açıkladı: Türkiye, Somali denizlerinde doğalgaz ve petrol arayacak
18 Temmuz, 14:58
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