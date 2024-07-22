https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/turkiyenin-sismik-arastirma-gemisi-oruc-reis--somali-aciklarinda-petrol-ve-dogal-gaz-arayacak--1086113180.html

Türkiye'nin Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz arayacak

Türkiye'nin Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz arayacak

Sputnik Türkiye

Türkiye, Somali’nin münhasır ekonomik bölgesindeki üç blokta doğal gaz ve petrol arayacak. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne destek unsurları da eşlik... 22.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-22T16:41+0300

2024-07-22T16:41+0300

2024-07-22T16:41+0300

türkiye

oruç reis araştırma gemisi

türkiye

enerji

somali

deniz

petrol

doğal gaz

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

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Enerji Bakanlığı, Türkiye’nin Somali ile olan enerji işbirliğini daha üst bir seviyeye taşıyan yeni bir adımı duyurdu. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde doğal gaz ve petrol arayacak. Geminin Eylül sonu ya da Ekim başı gibi bölgeye gitmesinin planlandığı belirtildi. Bakanlığa göre, Türkiye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de kazandığı tecrübe ile birlikte Somali'ye bu konuda teknik anlamda da yardım edecek. Gelişmeler sonrası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye ile imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nı onayladığını duyurarak Türkiye'nin çok önemli bir partner olduğunu ve iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını belirtti. Birden fazla gemiyle işlem yürütülecekOruç Reis gemisi, su altının detaylı haritasını çıkararak bölgede sismik arama yapacak. Enerji Bakanlığı, geminin lojistik destek gemileriyle birlikte bölgeye gideceğini belirtti. Savunma ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan, Oruç Reis’in güvenliğinin sağlanması için MİLGEM korvetleri, fırkateynler ve deniz helikopterlerinin eşlik edeceğini açıkladı.Korsanlık tehlikesi de var Somali deniz sahası, korsanlık faaliyetleri ve Husi saldırıları nedeniyle yüksek risk taşımasıyla biliniyor. Fakat açıklama göre, Türkiye gerekli önlemleri alarak Oruç Reis’in güvenliğini sağlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/enerji-bakani-acikladi-turkiye-somali-denizlerinde-dogalgaz-ve-petrol-arayacak-1085977654.html

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oruç reis araştırma gemisi, türkiye, enerji, somali, deniz, petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)