Orallı: Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri Batı tarafından engelleniyor

“BRICS zirvesi küresel güney bağlamında önemli adımların atıldığı ve hegemonik dünya düzenine yeni alternatifler olabileceğine dair çok önemli görüşmelerin vuku bulduğu bir zemin olarak öne çıktı. An itibariyle hem ikili temaslar bağlamında, hem de dünya üzerinde var olan çatışmaların sönümlendirilmesi adına ben oldukça önemli müzakereler yürütüldüğü kanaatindeyim. Özellikle Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaların sonlanması noktasında tarafların önemli bir müzakere süreci yürüttüğü ve olası bir ateşkes senaryosu üzerinde belirli bir mesafe alındığı gerçeğini hep beraber görüyoruz. Gerçekçi bir değerlendirmeyle Batı dünyasının hali hazırda Ukrayna üzerinden bu çatışmanın derinleşmesi, olabiliyorsa bir miktarda genişlemesi adına belirli bir isteği olduğu gerçeğinin de farkındayız. Şüphesiz Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin 3. yılına doğru adım adım giderken hala Batı dünyasının ve NATO ittifakının Ukrayna noktasındaki ısrarı ve Rusya ile bir müzakere masasının kurulmaması noktasındaki talepleri Ukrayna'yı çok daha büyük bir açmazın eşiğine getirmiş vaziyette. Bu açmaz, Ukrayna açısından çok daha büyük ve olumsuz senaryoları beraberinde getirebilir diye genel bir endişe, BRICS zirvesinin temel konularından bir tanesiydi. Her devletin toprak bütünlüğünün ve anayasal düzeninde hem milli güvenlik bağlamda hem kamu düzeni itibariyle nedenle önemli olduğu gerçeğin altını çizmekte fayda var. Bununla beraber, Ukrayna'nın Özellikle Donbass bölgesinde, Donetsk'te, Luhansk'ta, Kırım'da doğrudan çok büyük hezimetler yaşaması ve ülkesinde 10 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine sahne olacak şekilde bir vekil aktör pozisyonuna evrilmesi şüphesiz Ukrayna açısından tarihin en büyük hezimetlerinden biri olarak öne çıkıyor.”