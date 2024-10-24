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BRICS’ın ekonomik adımları: ‘Atlantik sistemi çöküyor’
BRICS’ın ekonomik adımları: ‘Atlantik sistemi çöküyor’
Sputnik Türkiye
BRICS toplantısında Ekonomi gündemi içerisinde ortak para birimi ve ortak ödeme sistemi gibi başlıklar gündeme geldi. BRICS’te ele alınan başlıkları... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya’nı Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde ele alınan başlıkların arasından en önemlisi ekonomi oldu. Özellikler dedolarizasyon ve SWIFT sistemine alternatif bir ödeme sistemi değerlendirilen başlıklar arsında yer aldı.Zirvede BRICS Yeni Kalkınma Bankası Genel Müdürü Dilma Rousseff'in bazı ülkelerin doları silah olarak kullandığı yönündeki değerlendirmesine karşılık veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Doların silah olarak kullanıldığını söylediniz. Evet, gerçekten de bunun böyle olduğunu görüyoruz. Aslında bunu yapanların büyük bir hata içinde olduğunu düşünüyorum, zira küresel finans işlemlerinde hala en önemli enstrüman olan doların siyasi hedeflere ulaşma aracı olarak kullanılması, bu para birimine olan güveni sarsıyor ve imkanlarını azaltıyor. Ama bunu biz yapmıyoruz, başkaları yapıyor. Biz doları reddetmiyoruz, dolarla savaşmıyoruz ancak onunla çalışmamıza izin verilmiyorsa ne yapabiliriz ki? O zaman başka alternatifler aramaya mecbur kalıyoruz ve şu anda olan da budur" dedi.Sembolik banknotBRICS genişletilmiş oturumu sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin’e sembolik banknotu tanıttı. Putin salondan çıkarken, başta Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov olmak üzere etrafındaki bakanlara gülümseyerek kupürü gösterdi. Bu sembolik jest, zirvenin dikkat çeken anlarından biri oldu.‘Dolar silah olarak kullanılıyor’BRICS Zirvesinde ele alınan ekonomi başlığını Sputnik’e değerlendiren Ekonomist Hakan Topkurulu şunları belirtti:‘Atlantik sistemi bunalım içinde’Mevcut sistemin devam edemeyecek olduğunu belirten Ekonomist Topkurulu sözlerini şöyle sürdürdü:
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BRICS’ın ekonomik adımları: ‘Atlantik sistemi çöküyor’

16:12 24.10.2024
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© Fotoğraf : Sefa Karacan
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BRICS toplantısında Ekonomi gündemi içerisinde ortak para birimi ve ortak ödeme sistemi gibi başlıklar gündeme geldi. BRICS’te ele alınan başlıkları değerlendiren Ekonomist Hakan Topkurulu Atlantik sistemin çöküşte olduğunu, BRICS gibi yapıların yükseldiğini belirtti.
Rusya’nı Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde ele alınan başlıkların arasından en önemlisi ekonomi oldu. Özellikler dedolarizasyon ve SWIFT sistemine alternatif bir ödeme sistemi değerlendirilen başlıklar arsında yer aldı.
Zirvede BRICS Yeni Kalkınma Bankası Genel Müdürü Dilma Rousseff'in bazı ülkelerin doları silah olarak kullandığı yönündeki değerlendirmesine karşılık veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Doların silah olarak kullanıldığını söylediniz. Evet, gerçekten de bunun böyle olduğunu görüyoruz. Aslında bunu yapanların büyük bir hata içinde olduğunu düşünüyorum, zira küresel finans işlemlerinde hala en önemli enstrüman olan doların siyasi hedeflere ulaşma aracı olarak kullanılması, bu para birimine olan güveni sarsıyor ve imkanlarını azaltıyor. Ama bunu biz yapmıyoruz, başkaları yapıyor. Biz doları reddetmiyoruz, dolarla savaşmıyoruz ancak onunla çalışmamıza izin verilmiyorsa ne yapabiliriz ki? O zaman başka alternatifler aramaya mecbur kalıyoruz ve şu anda olan da budur" dedi.

Sembolik banknot

BRICS genişletilmiş oturumu sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin’e sembolik banknotu tanıttı. Putin salondan çıkarken, başta Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov olmak üzere etrafındaki bakanlara gülümseyerek kupürü gösterdi. Bu sembolik jest, zirvenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

‘Dolar silah olarak kullanılıyor’

BRICS Zirvesinde ele alınan ekonomi başlığını Sputnik’e değerlendiren Ekonomist Hakan Topkurulu şunları belirtti:
“Dünyada hala hazırda 1944 Bretton Woods anlaşmasıyla geçerli olan esas olarak dolarının rezerv para olarak ve uluslararası ticarette kullanıldığı ve diğer G7 ülkelerinin işte İngiltere'nin Sterlin, Avrupa'nın Euro, Japonya'nın Yen gibi para birimlerinin konvertibl denilerek kullanıldığı bir sistem var. Tabi bu sistem birçok yönden sakıncalar içeriyor ve bu sakıncaların artmaya ve rezerv parası olan ülkeler bu paralarını kullanarak diğer ülkeleri cezalandırmaya başladılar. Bir silah olarak kullanmaya başladılar. Örneğin İran'ın yaptırımlarla birlikte parasına, dolarlarına el konması Rusya'nın dolar ve eurolarına el konması gibi. Bu çok önemli bir neden. Yani BRICS neden bir ödeme sistemi yapmalı? Bu ortak para birimi de olabilir. BRICS Pay şeklinde milli paraların kullanılma koşullarının yaratıldığı bir ödeme sistemi de olabilir.”

‘Atlantik sistemi bunalım içinde’

Mevcut sistemin devam edemeyecek olduğunu belirten Ekonomist Topkurulu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yeni ödeme sistemine geçmek için ikinci önemli neden ise; Atlantik sistemi çok ciddi bir bunalım içinde. Bu gerek siyasi gerek ekonomik olarak Atlantik sistemi artık sona doğru yaklaşmakta. Dolayısıyla Atlantik sisteminin geçerli olan para birimleri önümüzdeki yıllarda bu çok uzun zaman almayabilir de ödeme konusunda ekonomilerde istikrarsızlık yaratacak bir döngüye doğru gitmekte. Dolayısıyla BRICS tarafından tanıtılan ortak para birimi SWIFT'e alternatif ama SWIFT'i de içinde barındıran BRICS Pay sistemi önümüzdeki yüzyılın, önümüzdeki dönemin ödeme sistemi olarak yavaş yavaş doların, euronun yeni sterlinin yerini alacaktır. Önümüzdeki dönem çok kutuplu Asya ülkelerinin Atlantik ülkelerine galip geldiği sürece giriyoruz.”
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