https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/bricsin-ekonomik-adimlari-atlantik-sistemi-cokuyor-1089617187.html

BRICS’ın ekonomik adımları: ‘Atlantik sistemi çöküyor’

BRICS’ın ekonomik adımları: ‘Atlantik sistemi çöküyor’

Sputnik Türkiye

BRICS toplantısında Ekonomi gündemi içerisinde ortak para birimi ve ortak ödeme sistemi gibi başlıklar gündeme geldi. BRICS’te ele alınan başlıkları... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T16:12+0300

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8. brics zirvesi

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Rusya’nı Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde ele alınan başlıkların arasından en önemlisi ekonomi oldu. Özellikler dedolarizasyon ve SWIFT sistemine alternatif bir ödeme sistemi değerlendirilen başlıklar arsında yer aldı.Zirvede BRICS Yeni Kalkınma Bankası Genel Müdürü Dilma Rousseff'in bazı ülkelerin doları silah olarak kullandığı yönündeki değerlendirmesine karşılık veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Doların silah olarak kullanıldığını söylediniz. Evet, gerçekten de bunun böyle olduğunu görüyoruz. Aslında bunu yapanların büyük bir hata içinde olduğunu düşünüyorum, zira küresel finans işlemlerinde hala en önemli enstrüman olan doların siyasi hedeflere ulaşma aracı olarak kullanılması, bu para birimine olan güveni sarsıyor ve imkanlarını azaltıyor. Ama bunu biz yapmıyoruz, başkaları yapıyor. Biz doları reddetmiyoruz, dolarla savaşmıyoruz ancak onunla çalışmamıza izin verilmiyorsa ne yapabiliriz ki? O zaman başka alternatifler aramaya mecbur kalıyoruz ve şu anda olan da budur" dedi.Sembolik banknotBRICS genişletilmiş oturumu sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin’e sembolik banknotu tanıttı. Putin salondan çıkarken, başta Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov olmak üzere etrafındaki bakanlara gülümseyerek kupürü gösterdi. Bu sembolik jest, zirvenin dikkat çeken anlarından biri oldu.‘Dolar silah olarak kullanılıyor’BRICS Zirvesinde ele alınan ekonomi başlığını Sputnik’e değerlendiren Ekonomist Hakan Topkurulu şunları belirtti:‘Atlantik sistemi bunalım içinde’Mevcut sistemin devam edemeyecek olduğunu belirten Ekonomist Topkurulu sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/erdogan-alcakca-saldiri-turkiyenin-teroru-bertaraf-etme-azmini-ve-kararligini-daha-da-percinledi-1089610836.html

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