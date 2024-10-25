https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/lise-ogrencisi-arkadasini-okulda-tabancayla-vurarak-oldurdu-1089670943.html

Lise öğrencisi arkadaşını okulda tabancayla vurarak öldürdü

Lise öğrencisi arkadaşını okulda tabancayla vurarak öldürdü

Sputnik Türkiye

Karaman'da bir lise öğrencisi aynı okulda okuyan arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü. 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T13:41+0300

2024-10-25T13:41+0300

2024-10-25T13:41+0300

türkiye

karaman

tabanca

cinayet

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Karaman'da bir lise öğrencisi okula tabanca götürdü ve arkadaşını tabancayla vurdu.17 yaşındaki genç okulda vurularak öldürüldü Urgan Mahallesi’nde bulunun Karaman Hakkı Teke Spor Lisesi’nde bir cinayet işlendi. 11. sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen A.G. (17) ile Mehmet Eren Parlak (17), okulun yerleşkesi içerisindeki spor salonunda bulundukları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., okula çantasında getirdiği tabanca ile öğretmen ve diğer öğrencilerin gözü önünde Mehmet Eren Parlak’a 3 el ateş ederek göğsünden ve elinden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Parlak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrasında yaralı genç ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Eren Parlak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğrenci gözaltına alındıOlaydan sonra polis tarafından tabanca ile birlikte gözaltına alınan A.G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi ise olayın yaşandığı spor salonu içerisinde çalışma yaptı. Olayın duyulmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan da okula gelerek bilgi aldı.Öğrenci arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Eren Parlak’ın Karaman Sevgi Evlerinde kaldığı öğrenildi.

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