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MSB: Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 34 hedef imha edildi
MSB: Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 34 hedef imha edildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar’a hava harekatı düzenlendiğini ve 34 hedefin imha edildiğini açıkladı. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine yeni bir hava harekatı gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar’da bulunan terörist hedeflerine hava harekatı icra edildiği belirtildi.24 Ekim 2024 saat 23.30’da yapılan hava harekatıyla 'Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedefin imha edildiği bildirildi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:Milli Savunma Bakanlığı 23 Ekim Pazartesi günü TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası dün gece Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK hedefinin imha edildiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tsk-suriye-ve-kuzey-iraktaki-pkk-hedeflerini-vuruyor-1089593620.html
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msb kuzey ırak hava harekatı, milli savunma bakanlığı, msn ıtakın kuzeyi, msb hava harekatı pkk
msb kuzey ırak hava harekatı, milli savunma bakanlığı, msn ıtakın kuzeyi, msb hava harekatı pkk

MSB: Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 34 hedef imha edildi

01:30 25.10.2024 (güncellendi: 01:44 25.10.2024)
© AA / Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı (MSB)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© AA / Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar’a hava harekatı düzenlendiğini ve 34 hedefin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine yeni bir hava harekatı gerçekleştirildiği bilgisini verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar’da bulunan terörist hedeflerine hava harekatı icra edildiği belirtildi.
24 Ekim 2024 saat 23.30’da yapılan hava harekatıyla 'Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedefin imha edildiği bildirildi.
Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“İcra edilen harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”

Milli Savunma Bakanlığı 23 Ekim Pazartesi günü TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası dün gece Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK hedefinin imha edildiğini açıklamıştı.
TSK - F16 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK hedefini imha ettiğini açıkladı
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