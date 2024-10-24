https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tsk-suriye-ve-kuzey-iraktaki-pkk-hedeflerini-vuruyor-1089593620.html
Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK hedefini imha ettiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK hedefini imha ettiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı açıklamada Suriye ve Kuzey Irak'taki 32 PKK hedefinin imha olduğunu duyurdu. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T00:01+0300
2024-10-24T00:01+0300
2024-10-24T00:29+0300
türkiye
pkk
pkk/kck
bomba
hava saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/14/1063644133_67:0:1134:600_1920x0_80_0_0_50286c7e30e514be4ca001113bc4b06a.jpg
Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK hedefini imha ettiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama göre ''Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde terörist hedeflere hava harekatı icra edilmiş, 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/4203-sefer-sayili-ucus-5-turk-fizikcinin-hayatini-kaybettigi-sir-kaza-sabotaj-mi-1089593306.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/14/1063644133_200:0:1000:600_1920x0_80_0_0_318ea22be25e3dc5400b9e24e693de8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
pkk, pkk/kck, bomba, hava saldırısı
pkk, pkk/kck, bomba, hava saldırısı
Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK hedefini imha ettiğini açıkladı
00:01 24.10.2024 (güncellendi: 00:29 24.10.2024)
Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı açıklamada Suriye ve Kuzey Irak'taki 32 PKK hedefinin imha olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK hedefini imha ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama göre ''Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde terörist hedeflere hava harekatı icra edilmiş, 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir'' denildi.