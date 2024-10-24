https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tsk-suriye-ve-kuzey-iraktaki-pkk-hedeflerini-vuruyor-1089593620.html

Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK hedefini imha ettiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK hedefini imha ettiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı açıklamada Suriye ve Kuzey Irak'taki 32 PKK hedefinin imha olduğunu duyurdu. 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T00:01+0300

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türkiye

pkk

pkk/kck

bomba

hava saldırısı

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Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK hedefini imha ettiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama göre ''Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde terörist hedeflere hava harekatı icra edilmiş, 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir'' denildi.

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pkk, pkk/kck, bomba, hava saldırısı