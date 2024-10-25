MSB açıkladı: Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da 34 hedef vuruldu, 30 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da hava harekatlarının devam ettiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, bölgede 34 terör hedefine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: