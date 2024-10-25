https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/msb-acikladi-hakurk-gara-kandil-ve-sincarda-34-hedef-vuruldu-30-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1089680276.html
MSB açıkladı: Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da 34 hedef vuruldu, 30 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da 34 hedef vuruldu, 30 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatıyla ilgili açıklama yapan MSB, 34 hedefin vurulduğunu açıkladı. Operasyonlarda 34 PKK'lı etkisiz hale getirildi. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T17:04+0300
2024-10-25T17:04+0300
2024-10-25T17:04+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
askeri operasyon
kuzey irak
hakurk
gara
kandil
sincar
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Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da hava harekatlarının devam ettiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, bölgede 34 terör hedefine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/milli-savunma-bakani-guler-turkiye-hicbir-tehdide-asla-boyun-egmemistir-egmeyecektir-1089680030.html
türkiye
kuzey irak
hakurk
gara
kandil
sincar
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msb, milli savunma bakanlığı, operasyon, msb kuzey ırak son dakika, msb kuzey ırak,
msb, milli savunma bakanlığı, operasyon, msb kuzey ırak son dakika, msb kuzey ırak,
MSB açıkladı: Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da 34 hedef vuruldu, 30 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatıyla ilgili açıklama yapan MSB, 34 hedefin vurulduğunu açıkladı. Operasyonlarda 34 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da hava harekatlarının devam ettiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, bölgede 34 terör hedefine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün gece Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz."