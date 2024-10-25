https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/ahmet-hakandan-guvenlik-kamerasi-sorusu-daha-teror-eylemi-bitmemisken-nasil-oldu-dasosyal-medyaya-1089657623.html
Ahmet Hakan'dan güvenlik kamerası sorusu: 'Daha terör eylemi bitmemişken nasıl oldu da sosyal medyaya düştü?'
Ahmet Hakan'dan güvenlik kamerası sorusu: 'Daha terör eylemi bitmemişken nasıl oldu da sosyal medyaya düştü?'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı ardından güvenlik kamerası görüntülerinin hızla sosyal medyaya düşmesine tepki gösterdi ve sebebini sordu. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T09:42+0300
2024-10-25T09:42+0300
2024-10-25T09:42+0300
türkiye
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tusaş
tusaş/tai
tusaş terör saldırısı
terör saldırısı
terör saldırısı
güvenlik kamerası
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Ahmet Hakan, TUSAŞ saldırısı ardından güvenlik kamerası görüntülerinin hızla sosyal medyaya düşmesine dikkat çekti ve "Henüz çatışma bitmemişken, olay sürerken, şehitler yerde yatarken bu hainliği kimler yaptı?" dedi.'Güvenlik kamerası görüntülerini kim servis etti?'Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında TUSAŞ saldırısına ilişkin değerlendirmeler yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakan-yerlikaya-mardin-operasyonunu-duyurdu-kirmizi-kategoride-aranan-terorist-etkisiz-hale-1089657477.html
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tusaş, tusaş terör saldırısı, tusaş görüntüler, tusaş güvenlik kamerası, tusaş terör saldırısı anı
tusaş, tusaş terör saldırısı, tusaş görüntüler, tusaş güvenlik kamerası, tusaş terör saldırısı anı
Ahmet Hakan'dan güvenlik kamerası sorusu: 'Daha terör eylemi bitmemişken nasıl oldu da sosyal medyaya düştü?'
Ahmet Hakan, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı ardından güvenlik kamerası görüntülerinin hızla sosyal medyaya düşmesine tepki gösterdi ve sebebini sordu.
Ahmet Hakan, TUSAŞ saldırısı ardından güvenlik kamerası görüntülerinin hızla sosyal medyaya düşmesine dikkat çekti ve "Henüz çatışma bitmemişken, olay sürerken, şehitler yerde yatarken bu hainliği kimler yaptı?" dedi.
'Güvenlik kamerası görüntülerini kim servis etti?'
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında TUSAŞ saldırısına ilişkin değerlendirmeler yaptı:
"Burada bir istihbarat zaafı var mı? TUSAŞ gibi savunma sanayisinin kalbi olan bir kampüse böyle bir saldırının gerçekleşmesinin önüne geçilemez miydi? TUSAŞ’ın güvenliğinde bir zaaf var mıdır? Burası “yüksek güvenlikli bölge” ilan edilemez miydi? Teröristler, hangi zaaftan ya da rehavetten yararlanabildiler? Teröristlere TUSAŞ’la ilgili istihbarat desteği verilmiş olabilir mi? TUSAŞ kampüsüyle ilgili bilgiler, teröristlerin eline nasıl geçmiş olabilir? Devletimizi yönetenlerin bu sorulara yanıt bulması şart. Hem de en acil, en etkin biçimde. Bu olayın en korkunç taraflarından biri de şu: Güvenlik kamerası görüntülerinin anında ortalığa saçılması. Daha hain ve alçak terör eylemi bitmemişken nasıl oldu da olayın bütün görüntüleri, leblebi çekirdek gibi sosyal medyaya düştü? Henüz çatışma bitmemişken, olay sürerken, şehitler yerde yatarken bu hainliği kimler yaptı? Görüntülerin tümü, güvenlik kameralarının görüntüleri. Güvenlik kameralarına ulaşma yetkisine kimler sahip? Bu görüntülerin servisini yapanlar, hangi karanlık odağa maşalık yapmaktadırlar? Devletimizi yönetenlerin bu sorulara da yanıt bulması şart. Hem de en acil, en etkin biçimde."