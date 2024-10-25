https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/erdogandan-tusas-saldirisi-aciklamasi-bize-geri-adim-attiramazlar-1089674804.html
Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: 'Bize geri adım attıramazlar'
Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: 'Bize geri adım attıramazlar'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alçak terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza rahmet niyaz ediyorum" dedi. Erdoğan, 'Bize geri adım attıramazlar' dedi. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T14:53+0300
2024-10-25T14:53+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin konuştu, "Şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıramazlar" dedi.Erdoğan TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin ne mesaj verdi?Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde devam etti:Erdoğan'dan medya kanallarına 'filtresiz görüntü' uyarısıErdoğan, konuşmasında TUSAŞ saldırısı sonrasında kısa sürede medyada yayınlanan görüntülere tepki gösterdi, 'üzerine gideceğiz' dedi.'Birilerinin demir kubbesi olabilir bizim de çelik kubbemiz var'Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanında atılan adımları da anlattı ve şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/mit-tusasa-yapilan-hain-saldiri-sonrasi-acikladi-pkkypgye-yonelik-120-hedef-vuruldu--1089660747.html
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Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: 'Bize geri adım attıramazlar'
14:53 25.10.2024 (güncellendi: 15:22 25.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alçak terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza rahmet niyaz ediyorum" dedi. Erdoğan, 'Bize geri adım attıramazlar' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin konuştu, "Şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıramazlar" dedi.
Erdoğan TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin ne mesaj verdi?
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde devam etti:
Hangi amaca hizmet ettiklerini biliyoruz
Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır
Terörün gayesi sadece kan dökmek değil. Asıl amacı toplumda korku ortamı oluşturmaktır.
Sosyal medya mecraları terör örgütünün eksik kalan yanlarını tamamlayan bir
operasyon aygıtına dönüşmüş durumda. Batı'da terör eylemi sonrası hassasiyet ülkemize gelince gösterilmiyor.
Erdoğan'dan medya kanallarına 'filtresiz görüntü' uyarısı
Erdoğan, konuşmasında TUSAŞ saldırısı sonrasında kısa sürede medyada yayınlanan görüntülere tepki gösterdi, 'üzerine gideceğiz' dedi.
Milletin, memleketin, devletimizin güzide kurumlarının hak ve çıkarlarının reyting yarışlarına feda edilmemesi gerekiyor
Yazılı ve görsel medya kötü bir sınav veriyor. Bu sorumsuzluklar üzerine gideceğiz
'Birilerinin demir kubbesi olabilir bizim de çelik kubbemiz var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanında atılan adımları da anlattı ve şunları söyledi:
Önümüze çıkarılan engellere rağmen son 22 yılda savunma sanayii alanında tam anlamıyla bir destan yazdık. Bu gerçeği muhalif dost düşman herkes görüyor. 2002 öncesi yıllarda teröre karşı mücadele eden askerlerimiz Türk savunma sanayiinin nasıl bir başarı hikayesine imza attığını çok iyi biliyor.
Birilerinin demir kubbesi olabilir bizim de çelik kubbemiz var.