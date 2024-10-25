https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/erdogandan-tusas-saldirisi-aciklamasi-bize-geri-adim-attiramazlar-1089674804.html

Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: 'Bize geri adım attıramazlar'

Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: 'Bize geri adım attıramazlar'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alçak terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza rahmet niyaz ediyorum" dedi. Erdoğan, 'Bize geri adım attıramazlar' dedi. 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T14:53+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

tusaş

tusaş tarihçesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin konuştu, "Şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıramazlar" dedi.Erdoğan TUSAŞ'taki terör saldırısına ilişkin ne mesaj verdi?Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde devam etti:Erdoğan'dan medya kanallarına 'filtresiz görüntü' uyarısıErdoğan, konuşmasında TUSAŞ saldırısı sonrasında kısa sürede medyada yayınlanan görüntülere tepki gösterdi, 'üzerine gideceğiz' dedi.'Birilerinin demir kubbesi olabilir bizim de çelik kubbemiz var'Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanında atılan adımları da anlattı ve şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/mit-tusasa-yapilan-hain-saldiri-sonrasi-acikladi-pkkypgye-yonelik-120-hedef-vuruldu--1089660747.html

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