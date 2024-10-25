https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/milli-egitim-bakani-tekinden-ogretmenlere-ara-tatil-mujdesi-1089677018.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmenlere 'ara tatil' müjdesi: Seminerler çevrim içi yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmenlere 'ara tatil' müjdesi: Seminerler çevrim içi yapılacak

Sputnik Türkiye

Okulların ara tatilinde öğretmenlerin seminerlerinin çevrim içi yapılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin yoğun talebi üzerine bu... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

milli eğitim bakanlığı

yusuf tekin

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eğitim

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seminer

kasım

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Milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren 'ara tatil'e sayılı günler kaldı. 11 Kasım'da başlayacak olan ara tatilde öğretmenlere müjdeli haber veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil seminerlerinin çevrim içi yapılacağını açıkladı. Ara tatil 15 Kasım'da sona erecek. Öğretmenlerin yoğun talebi üzerine karar verildiBakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her ayın ilk haftasında düzenledikleri Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda, öğretmenleri dinlediklerini dile getirdi. Bakan Tekin şu bilgileri paylaştı: "Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."Ara tatil ne zaman başlıyor?Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin beklediği ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kaç gün ? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman açılacak?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; okullarda ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak.Okullar aslında 8 Kasım cuma günü kapanıyor ve 18 Kasım pazartesi günü açılacak. Hafta sonları da eklendiğinde toplamda 9 gün tatil yapmaya hak kazanıyorlar.Yarı yıl tatili ne zaman?Ara tatil sonrasında ise öğrenciler bu kez de yarı yıl tatilini bekleyecek. Bakanlık takvimine göre yarı yıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cocuklarin-dort-gozle-bekledigi-okullarda-kasim-ara-tatili-ne-zaman-basliyor-tatil-kac-gun-surecek--1089610362.html

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