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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/milli-egitim-bakani-tekinden-ogretmenlere-ara-tatil-mujdesi-1089677018.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmenlere 'ara tatil' müjdesi: Seminerler çevrim içi yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmenlere 'ara tatil' müjdesi: Seminerler çevrim içi yapılacak
Sputnik Türkiye
Okulların ara tatilinde öğretmenlerin seminerlerinin çevrim içi yapılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin yoğun talebi üzerine bu... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T15:25+0300
2024-10-25T15:38+0300
türkiye
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yusuf tekin
ara tatil
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öğretmen
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Milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren 'ara tatil'e sayılı günler kaldı. 11 Kasım'da başlayacak olan ara tatilde öğretmenlere müjdeli haber veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil seminerlerinin çevrim içi yapılacağını açıkladı. Ara tatil 15 Kasım'da sona erecek. Öğretmenlerin yoğun talebi üzerine karar verildiBakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her ayın ilk haftasında düzenledikleri Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda, öğretmenleri dinlediklerini dile getirdi. Bakan Tekin şu bilgileri paylaştı: "Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."Ara tatil ne zaman başlıyor?Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin beklediği ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kaç gün ? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman açılacak?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; okullarda ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak.Okullar aslında 8 Kasım cuma günü kapanıyor ve 18 Kasım pazartesi günü açılacak. Hafta sonları da eklendiğinde toplamda 9 gün tatil yapmaya hak kazanıyorlar.Yarı yıl tatili ne zaman?Ara tatil sonrasında ise öğrenciler bu kez de yarı yıl tatilini bekleyecek. Bakanlık takvimine göre yarı yıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cocuklarin-dort-gozle-bekledigi-okullarda-kasim-ara-tatili-ne-zaman-basliyor-tatil-kac-gun-surecek--1089610362.html
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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmenlere 'ara tatil' müjdesi: Seminerler çevrim içi yapılacak

15:25 25.10.2024 (güncellendi: 15:38 25.10.2024)
© AA / Orhan KuzuMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© AA / Orhan Kuzu
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Okulların ara tatilinde öğretmenlerin seminerlerinin çevrim içi yapılacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin yoğun talebi üzerine bu kararın verildiği söyledi. Ara tatil ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?
Milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren 'ara tatil'e sayılı günler kaldı. 11 Kasım'da başlayacak olan ara tatilde öğretmenlere müjdeli haber veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil seminerlerinin çevrim içi yapılacağını açıkladı. Ara tatil 15 Kasım'da sona erecek.

Öğretmenlerin yoğun talebi üzerine karar verildi

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her ayın ilk haftasında düzenledikleri Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda, öğretmenleri dinlediklerini dile getirdi. Bakan Tekin şu bilgileri paylaştı:
"Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

Ara tatil ne zaman başlıyor?

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin beklediği ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kaç gün ? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; okullarda ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak.
Okullar aslında 8 Kasım cuma günü kapanıyor ve 18 Kasım pazartesi günü açılacak. Hafta sonları da eklendiğinde toplamda 9 gün tatil yapmaya hak kazanıyorlar.

Yarı yıl tatili ne zaman?

Ara tatil sonrasında ise öğrenciler bu kez de yarı yıl tatilini bekleyecek. Bakanlık takvimine göre yarı yıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
Okullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
YAŞAM
Çocukların dört gözle beklediği okullarda 'kasım ara tatili' ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün sürecek?
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