Çocukların dört gözle beklediği okullarda 'kasım ara tatili' ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün sürecek?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Messi Cam' uygulaması başlıyor: 'TikTok kadar önemli bir salgın'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ercan Karakaş: 'Aday belirlerken, parti içi mekanizmalar çalışmalı'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mesut Güztoklusu: Sürücü kursları yeterli eğitimi vermiyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
Noro-virüs aşısı için ilk denemeler başladı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gelecek 10 yılda teknolojik risklerin şiddeti artacak
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘G20’nin üçte biri BRICS’ten oluşuyor. G7 ile eşit güç seviyesinde diyebiliriz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katillerinin para tuzağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.9 milyar dolarlık finansman
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Haberi olmadan midesi alındı: 17 kilo verdi, ölümden döndü
19:30
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da en çok tercih edilen 5 ilçe neresi?
19:43
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin BRICS işbirliği tartışma yaratabilir
19:55
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Canan Karatay 'bütün hastalıkların nedeni' diyerek uyardı
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Genel af kimlere çıkabilir?
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Musk ve Gates karşı karşıya: Teknoloji devleri kesenin ağzını açtı
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Galatasaray, başarılı bir mücadele ortaya koydu'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara’da terör saldırısı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İlaç fiyatlarına zam
12:06
82 dk
HABER MASASI
Ülkemizde son zamanlarda artan aşı karşıtlığı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ÖZEL HABER
Teröristlerin hedef aldığı TUSAŞ’ın önemi: Milli uçaktan ANKA SİHA’ya yerli projeler
15:03
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cocuklarin-dort-gozle-bekledigi-okullarda-kasim-ara-tatili-ne-zaman-basliyor-tatil-kac-gun-surecek--1089610362.html
Çocukların dört gözle beklediği okullarda 'kasım ara tatili' ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün sürecek?
Çocukların dört gözle beklediği okullarda 'kasım ara tatili' ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün sürecek?
Sputnik Türkiye
Okullarda ara tatil için geri sayım başladı. Öğrencilerin dört gözle beklediği kasım ara tatili ne zaman başlıyor. Merakla beklenen ara tatil kaç gün sürecek?.. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T12:42+0300
2024-10-24T12:42+0300
yaşam
milli eğitim bakanlığı
karne
ara tatil
okul
eğitim
yaz tatili
kasım
öğrenci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/11/1057543894_0:24:1201:699_1920x0_80_0_0_38ec01c1bd3153bcc21431bcb48ac82b.jpg
Türkiye'de milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kasım ara tatiline sayılı günler kaldı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin beklediği ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kaç gün ? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman açılacak?Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde öğrenciler ve öğretmenler yılda iki kez ara tatil yapmaya başlamıştı. Bu sene kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı da en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. İlk ara tatil 11 Kasım'da başlayacakMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; okullarda ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak.Okullar aslında 8 Kasım cuma günü kapanıyor ve 18 Kasım pazartesi günü açılacak. Haftasonları da eklendiğinde toplamda 9 gün tatil yapmaya hak kazanıyorlar. Sırada yarı yıl tatili varKasım ara tatilinin ardından ise öğrenciler yine okullarına dönecekler ve bu kez de yarı yıl tatilini bekleyecekler. Bakanlığı takvimine göre de yarı yıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci ara tatilin zamanı da açıklandı. Buna göre öğrenciler ikinci ara tatillerini de 31 Mart-4 Nisan 2025 arasında yapabilecek. Okullar 20 Haziran'da ise yaz tatiline girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/okullar-28-ekimde-tatil-mi-28-ekim-yarim-gun-mu-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-resmi-tatil-mi-1089474800.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/11/1057543894_118:0:1081:722_1920x0_80_0_0_5ccbce870582918a02ae96016f94d694.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ara tatil ne zaman, ara tatil 2024, ara tatile kaç gün kaldı, ara tatil kaç gün, ara tatil ne zaman kasım, ara tatil kasım 2024, ara tatil kasımın kaçında, ara tatil ne zaman bitecek, ara tatil kasımın kaçında başlıyor, okullar ne zaman kapanacak, okullar ne zaman açılacak,
ara tatil ne zaman, ara tatil 2024, ara tatile kaç gün kaldı, ara tatil kaç gün, ara tatil ne zaman kasım, ara tatil kasım 2024, ara tatil kasımın kaçında, ara tatil ne zaman bitecek, ara tatil kasımın kaçında başlıyor, okullar ne zaman kapanacak, okullar ne zaman açılacak,

Çocukların dört gözle beklediği okullarda 'kasım ara tatili' ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün sürecek?

12:42 24.10.2024
© AAOkullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı
Okullarda karne heyecanı: Pandemisiz ilk yaz tatili başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA
Abone ol
Okullarda ara tatil için geri sayım başladı. Öğrencilerin dört gözle beklediği kasım ara tatili ne zaman başlıyor. Merakla beklenen ara tatil kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanıyor?
Türkiye'de milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kasım ara tatiline sayılı günler kaldı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin beklediği ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kaç gün ? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde öğrenciler ve öğretmenler yılda iki kez ara tatil yapmaya başlamıştı. Bu sene kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı da en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor.

İlk ara tatil 11 Kasım'da başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; okullarda ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak.
Okullar aslında 8 Kasım cuma günü kapanıyor ve 18 Kasım pazartesi günü açılacak. Haftasonları da eklendiğinde toplamda 9 gün tatil yapmaya hak kazanıyorlar.

Sırada yarı yıl tatili var

Kasım ara tatilinin ardından ise öğrenciler yine okullarına dönecekler ve bu kez de yarı yıl tatilini bekleyecekler. Bakanlığı takvimine göre de yarı yıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
İkinci ara tatilin zamanı da açıklandı. Buna göre öğrenciler ikinci ara tatillerini de 31 Mart-4 Nisan 2025 arasında yapabilecek. Okullar 20 Haziran'da ise yaz tatiline girecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
TÜRKİYE
Okullar 28 Ekim'de tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi?
21 Ekim, 10:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала