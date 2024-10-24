https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cocuklarin-dort-gozle-bekledigi-okullarda-kasim-ara-tatili-ne-zaman-basliyor-tatil-kac-gun-surecek--1089610362.html

Çocukların dört gözle beklediği okullarda 'kasım ara tatili' ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün sürecek?

Çocukların dört gözle beklediği okullarda 'kasım ara tatili' ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün sürecek?

Sputnik Türkiye

Okullarda ara tatil için geri sayım başladı. Öğrencilerin dört gözle beklediği kasım ara tatili ne zaman başlıyor. Merakla beklenen ara tatil kaç gün sürecek?.. 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T12:42+0300

2024-10-24T12:42+0300

2024-10-24T12:42+0300

yaşam

milli eğitim bakanlığı

karne

ara tatil

okul

eğitim

yaz tatili

kasım

öğrenci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/11/1057543894_0:24:1201:699_1920x0_80_0_0_38ec01c1bd3153bcc21431bcb48ac82b.jpg

Türkiye'de milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kasım ara tatiline sayılı günler kaldı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin beklediği ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kaç gün ? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman açılacak?Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde öğrenciler ve öğretmenler yılda iki kez ara tatil yapmaya başlamıştı. Bu sene kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı da en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. İlk ara tatil 11 Kasım'da başlayacakMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; okullarda ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak.Okullar aslında 8 Kasım cuma günü kapanıyor ve 18 Kasım pazartesi günü açılacak. Haftasonları da eklendiğinde toplamda 9 gün tatil yapmaya hak kazanıyorlar. Sırada yarı yıl tatili varKasım ara tatilinin ardından ise öğrenciler yine okullarına dönecekler ve bu kez de yarı yıl tatilini bekleyecekler. Bakanlığı takvimine göre de yarı yıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci ara tatilin zamanı da açıklandı. Buna göre öğrenciler ikinci ara tatillerini de 31 Mart-4 Nisan 2025 arasında yapabilecek. Okullar 20 Haziran'da ise yaz tatiline girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/okullar-28-ekimde-tatil-mi-28-ekim-yarim-gun-mu-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-resmi-tatil-mi-1089474800.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ara tatil ne zaman, ara tatil 2024, ara tatile kaç gün kaldı, ara tatil kaç gün, ara tatil ne zaman kasım, ara tatil kasım 2024, ara tatil kasımın kaçında, ara tatil ne zaman bitecek, ara tatil kasımın kaçında başlıyor, okullar ne zaman kapanacak, okullar ne zaman açılacak,