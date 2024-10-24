https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cocuklarin-dort-gozle-bekledigi-okullarda-kasim-ara-tatili-ne-zaman-basliyor-tatil-kac-gun-surecek--1089610362.html
Çocukların dört gözle beklediği okullarda 'kasım ara tatili' ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün sürecek?
Çocukların dört gözle beklediği okullarda 'kasım ara tatili' ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün sürecek?
Sputnik Türkiye
Okullarda ara tatil için geri sayım başladı. Öğrencilerin dört gözle beklediği kasım ara tatili ne zaman başlıyor. Merakla beklenen ara tatil kaç gün sürecek?.. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T12:42+0300
2024-10-24T12:42+0300
2024-10-24T12:42+0300
yaşam
milli eğitim bakanlığı
karne
ara tatil
okul
eğitim
yaz tatili
kasım
öğrenci
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Türkiye'de milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kasım ara tatiline sayılı günler kaldı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin beklediği ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kaç gün ? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman açılacak?Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde öğrenciler ve öğretmenler yılda iki kez ara tatil yapmaya başlamıştı. Bu sene kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı da en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. İlk ara tatil 11 Kasım'da başlayacakMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; okullarda ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak.Okullar aslında 8 Kasım cuma günü kapanıyor ve 18 Kasım pazartesi günü açılacak. Haftasonları da eklendiğinde toplamda 9 gün tatil yapmaya hak kazanıyorlar. Sırada yarı yıl tatili varKasım ara tatilinin ardından ise öğrenciler yine okullarına dönecekler ve bu kez de yarı yıl tatilini bekleyecekler. Bakanlığı takvimine göre de yarı yıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci ara tatilin zamanı da açıklandı. Buna göre öğrenciler ikinci ara tatillerini de 31 Mart-4 Nisan 2025 arasında yapabilecek. Okullar 20 Haziran'da ise yaz tatiline girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/okullar-28-ekimde-tatil-mi-28-ekim-yarim-gun-mu-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-resmi-tatil-mi-1089474800.html
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Çocukların dört gözle beklediği okullarda 'kasım ara tatili' ne zaman başlıyor? Tatil kaç gün sürecek?
Okullarda ara tatil için geri sayım başladı. Öğrencilerin dört gözle beklediği kasım ara tatili ne zaman başlıyor. Merakla beklenen ara tatil kaç gün sürecek? Okullar ne zaman kapanıyor?
Türkiye'de milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kasım ara tatiline sayılı günler kaldı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin beklediği ara tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil kaç gün ? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde öğrenciler ve öğretmenler yılda iki kez ara tatil yapmaya başlamıştı. Bu sene kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı da en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor.
İlk ara tatil 11 Kasım'da başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; okullarda ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak.
Okullar aslında 8 Kasım cuma günü kapanıyor ve 18 Kasım pazartesi günü açılacak. Haftasonları da eklendiğinde toplamda 9 gün tatil yapmaya hak kazanıyorlar.
Sırada yarı yıl tatili var
Kasım ara tatilinin ardından ise öğrenciler yine okullarına dönecekler ve bu kez de yarı yıl tatilini bekleyecekler. Bakanlığı takvimine göre de yarı yıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
İkinci ara tatilin zamanı da açıklandı. Buna göre öğrenciler ikinci ara tatillerini de 31 Mart-4 Nisan 2025 arasında yapabilecek. Okullar 20 Haziran'da ise yaz tatiline girecek.