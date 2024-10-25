https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/merkez-bankasi-baskani-karahandan-enflasyon-aciklamasi-dusus-sureci-yolunda-gidiyor-1089687300.html
Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan enflasyon açıklaması: ‘Düşüş süreci yolunda gidiyor’
Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan enflasyon açıklaması: ‘Düşüş süreci yolunda gidiyor’
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası Başkanı Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantıları kapsamın ABD'de yaptığı sunumda enflasyonun düşüş süreci yolunda gittiği dile... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T20:26+0300
2024-10-25T20:26+0300
2024-10-25T20:26+0300
ekonomi
türkiye
merkez bankası
fatih karahan
enflasyon
mehmet şimşek
abd
imf
uluslararası para fonu (imf)
dünya bankası
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunumunda yaptığı açıklamasında, enflasyondaki düşüş sürecinin yolunda gittiği belirterek öncü göstergelerin kira enflasyonunda aşağı yönlü bir eğilimi olduğunu belirtti.Karahan konuşmasında ayrıca 12 aylık enflasyon beklentilerinin de düşmeye devam ettiğini dile getirdi.Öncü göstergelerin kira enflasyonunda aşağı yönlü bir eğilimi gösterdiğini dile getiren Karahan, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarıUluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları 22 Ekim'de başlamıştı. ABD'nin başkenti Washington'da bir araya getirecek toplantılar 26 Ekim'e kadar sürecek.IMF ve Dünya Bankası'nın her yıl düzenlediği toplantılara, birçok ülkenin maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katılıyor.Toplantılar kapsamında, küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı başta Dünya Ekonomik Görünüm Raporu olmak üzere Küresel Finansal İstikrar Raporu ile Mali İzleme Raporu gibi önemli raporlar açıklanacak.Aynı zamanda, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası başkanları toplantısı da yıllık toplantılar marjında yapılacak.Toplantılara Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldı. Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da eşlik ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesi-merkez-bankasi-rezervleri-rekor-kirdi-1089618966.html
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merkez bankası haberleri, merkez bankası, merkez bankası başkanı, merkez bankası başkanı fatih karahan
merkez bankası haberleri, merkez bankası, merkez bankası başkanı, merkez bankası başkanı fatih karahan
Merkez Bankası Başkanı Karahan’dan enflasyon açıklaması: ‘Düşüş süreci yolunda gidiyor’
Merkez Bankası Başkanı Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantıları kapsamın ABD'de yaptığı sunumda enflasyonun düşüş süreci yolunda gittiği dile getirdi.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunumunda yaptığı açıklamasında, enflasyondaki düşüş sürecinin yolunda gittiği belirterek öncü göstergelerin kira enflasyonunda aşağı yönlü bir eğilimi olduğunu belirtti.
Karahan konuşmasında ayrıca 12 aylık enflasyon beklentilerinin de düşmeye devam ettiğini dile getirdi.
Öncü göstergelerin kira enflasyonunda aşağı yönlü bir eğilimi gösterdiğini dile getiren Karahan, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Firmaların fiyatlandırma davranışları iyileşmeye devam ediyor. 12 aylık enflasyon beklentileri düşmeye devam ediyor. Türk lirası mevduatlarının payı artmaya devam ederken, reel sektörün enflasyon beklentileri de düşüşte.
IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları 22 Ekim'de başlamıştı. ABD'nin başkenti Washington'da bir araya getirecek toplantılar 26 Ekim'e kadar sürecek.
IMF ve Dünya Bankası'nın her yıl düzenlediği toplantılara, birçok ülkenin maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katılıyor.
Toplantılar kapsamında, küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı başta Dünya Ekonomik Görünüm Raporu olmak üzere Küresel Finansal İstikrar Raporu ile Mali İzleme Raporu gibi önemli raporlar açıklanacak.
Aynı zamanda, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası başkanları toplantısı da yıllık toplantılar marjında yapılacak.
Toplantılara Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldı. Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da eşlik ediyor.