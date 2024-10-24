https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesi-merkez-bankasi-rezervleri-rekor-kirdi-1089618966.html
Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırarak 159 milyar 365 milyon dolara ulaştı. 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T15:02+0300
2024-10-24T15:02+0300
2024-10-24T15:49+0300
ekonomi
merkez bankası
rezerv
rekor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artışla 159 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.Tüm zamanların rekoruTCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 18 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 148 milyon dolar artışla 93 milyar 791 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 11 Ekim'de 93 milyar 643 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 831 milyon dolar yükselişle 63 milyar 743 milyon dolardan, 65 milyar 574 milyon dolara ulaştı.Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artarak 157 milyar 386 milyon dolardan, 159 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/altin-fiyatlarinda-yeni-rekor-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1089551047.html
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merkez bankası, merkez bankası son dakika, merkez bankası rezerv
merkez bankası, merkez bankası son dakika, merkez bankası rezerv
Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
15:02 24.10.2024 (güncellendi: 15:49 24.10.2024)
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırarak 159 milyar 365 milyon dolara ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artışla 159 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 18 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 148 milyon dolar artışla 93 milyar 791 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 11 Ekim'de 93 milyar 643 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 831 milyon dolar yükselişle 63 milyar 743 milyon dolardan, 65 milyar 574 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artarak 157 milyar 386 milyon dolardan, 159 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.