https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/kuresel-finans-oyunu-degistiriyor-mu-brics-odeme-sistemleri-neler-sunacak-1089691367.html

Küresel finans oyunu değiştiriyor mu: BRICS ödeme sistemleri neler sunacak?

Küresel finans oyunu değiştiriyor mu: BRICS ödeme sistemleri neler sunacak?

Sputnik Türkiye

Rusya, BRICS ülkelerinin merkez bankalarıyla birlikte ödemelerin dijital olanlar da dahil olmak üzere ulusal para birimleriyle yapılmasına olanak tanıyacak... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T23:27+0300

2024-10-25T23:27+0300

2024-10-25T23:27+0300

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anton siluanov

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BRICS 2024 Zirvesi Kazan Deklarasyonu'nda BRICS Clear takas ve saklama altyapısının hayata geçirileceği duyurulurken, grup aynı zamanda BRICS Bridge ve BRICS Pay platformlarını da hayata geçirecek. Bu sistemlerin amaçları nelerdir?BRICS BridgeRusya Maliye Bakanı Anton Siluanov yaptığı açıklamada, BRICS Bridge'i SWIFT'e doğrudan bir alternatif olarak sınıflandırılamasa da, geliştirilme aşamasında olan birleşik bir ödeme sistemi olduğunu dile getirdiSiluanov açıklamasında, “Bu sistem geleneksel bankacılık kuruluşlarının yerini almamızı sağlarken aynı zamanda finansal mesajların iletilmesine yönelik bir mekanizmayı da kolaylaştıracak” dedi.BRICS ClearKazan Deklarasyonu uyarınca BRICS ülkeleri, mevcut finansal altyapıyı tamamlayacak ve grubun üye ülkelerinden ilgili birimler tarafından düzenlenecek olan BRICS Clear adlı kendi bağımsız saklama sistemlerini oluşturmak için çalışacaklar.Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, daha önce BRICS Clear'ın dağıtık defterle ilgili teknolojiler temelinde çalışacağını belirtmişti. Siluanov açıklamasında, bu sistemin menkul kıymetlerin muhasebesi ve alım satımının yanı sıra yatırım faaliyetleri için de gerekli olduğunun altını çizmişti.BRICS Clear sisteminin sadece grubun üyeleri tarafından kullanılabilecek.BRICS PayBRICS Sözcüsü Andrey Mihaylişin yaptığı açıklamada, yabancı ülke vatandaşlarına (üye olmayan ülkelerden gelenler de dahil) yönelik nakitsiz ödeme hizmeti BRICS Pay'in bu yılın sonuna kadar Rusya'da başlatılmasının beklendiğini dile getirdi.Söz konusu bu hizmetin 2025 yılında Türkiye, Mısır, Sri Lanka ve Maldivler'i ziyaret eden Rus turistleri de kapsayabileceğini aktarıldı.BRICS Pay hizmetini Rusya içinde Mastercard ve Visa kartlarıyla ödeme yapılmasını sağlarken, MİR Kart'ın da yakında yurtdışındaki ödemeler için kabul edileceği aktarıldı. BRICS Pay uygulamasının kısa süre içinde App Store ve Google Play'den indirilebilmesi bekleniyor.

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rusya, brics, brics zirvesi, kazan deklarasyonu, brics pay, brics bridge, brics clear, anton siluanov, türkiye