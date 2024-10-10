https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/2-dunya-savasindan-sonra-kaybolan-monet-tablosu-83-yil-sonra-asil-sahiplerine-geri-verildi-1089055556.html
2. Dünya Savaşı'ndan sonra kaybolan Monet tablosu, 83 yıl sonra asıl sahiplerine geri verildi
2. Dünya Savaşı'ndan sonra kaybolan Monet tablosu, 83 yıl sonra asıl sahiplerine geri verildi
Sputnik Türkiye
2. Dünya Savaşı sırasında kaybolan ünlü Fransız ressam Claude Monet'in tablosu, asıl sahiplerinin torunlarına geri verildi. 83 yıldır tabloyu kaybeden çift ve... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T13:14+0300
2024-10-10T13:14+0300
2024-10-10T13:14+0300
yaşam
2. dünya savaşı
federal soruşturma bürosu (fbi)
claude monet
ressam
abd
fransa
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ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2. Dünya Savaşı'nda Viyana'daki evlerinden kaçan bir çifte ait tablonun kaybolmasının ardından 83 yıl sonra asıl sahiplerinin torunlarına iade edildiği duyuruldu.Yerel basına göre, Avusturya'da yaşayan bir çiftin sahip olduğu dünyaca ünlü Fransız ressam Claude Monet'in 'Bord de Mer' tablosu 2. Dünya Savaşı sırasında evlerinden kaçarken kaybolmasının ardından 1941'de çıkarıldığı açık artırmada başka bir çifte satılmış.1941'den sonra tekrar kaybolan tablo, 2016'da Fransa'da bir sergide tekrar ortaya çıkmış ve ABD'li bir antika satıcısı tarafından satın alınmış olduğu bildiriliyor.Antika satıcısı, eseri Washington eyaletinde yaşayan bir çifte sattıktan sonra FBI'ın tablo hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi. Çiftin, tabloyu 500 bin doların üzerinde bir fiyatla açık artırmaya çıkardığı ancak tablonun geçmişini öğrendikten sonra FBI'ya teslim ettikleri açıklandı.Eserin asıl sahipleri ve çocukları, hayatları boyunca eseri bulmak için çalışsa da 'Bord de Mer' tablosu çalınmasından 83 yıl sonra torunlarına iade edildi. Tablonun 2. Dünya Savaşı sonrasında Naziler tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/eyfel-kulesi-statusu-sorunu-kule-tarihi-eser-olarak-tescillenmiyor-1089018157.html
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2. dünya savaşı, federal soruşturma bürosu (fbi), claude monet, ressam, abd, fransa
2. dünya savaşı, federal soruşturma bürosu (fbi), claude monet, ressam, abd, fransa
2. Dünya Savaşı'ndan sonra kaybolan Monet tablosu, 83 yıl sonra asıl sahiplerine geri verildi
2. Dünya Savaşı sırasında kaybolan ünlü Fransız ressam Claude Monet'in tablosu, asıl sahiplerinin torunlarına geri verildi. 83 yıldır tabloyu kaybeden çift ve çocukları tarafından arandığı açıklanan eser, FBI soruşturması ardından aileye teslim edildi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2. Dünya Savaşı'nda Viyana'daki evlerinden kaçan bir çifte ait tablonun kaybolmasının ardından 83 yıl sonra asıl sahiplerinin torunlarına iade edildiği duyuruldu.
Yerel basına göre, Avusturya'da yaşayan bir çiftin sahip olduğu dünyaca ünlü Fransız ressam Claude Monet'in 'Bord de Mer' tablosu 2. Dünya Savaşı sırasında evlerinden kaçarken kaybolmasının ardından 1941'de çıkarıldığı açık artırmada başka bir çifte satılmış.
1941'den sonra tekrar kaybolan tablo, 2016'da Fransa'da bir sergide tekrar ortaya çıkmış ve ABD'li bir antika satıcısı tarafından satın alınmış olduğu bildiriliyor.
Antika satıcısı, eseri Washington eyaletinde yaşayan bir çifte sattıktan sonra FBI'ın tablo hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi. Çiftin, tabloyu 500 bin doların üzerinde bir fiyatla açık artırmaya çıkardığı ancak tablonun geçmişini öğrendikten sonra FBI'ya teslim ettikleri açıklandı.
Eserin asıl sahipleri ve çocukları, hayatları boyunca eseri bulmak için çalışsa da 'Bord de Mer' tablosu çalınmasından 83 yıl sonra torunlarına iade edildi. Tablonun 2. Dünya Savaşı sonrasında Naziler tarafından kaçırıldığı iddia edilmişti.