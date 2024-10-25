https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/jose-mourinhodan-kirmizi-kart-tepkisi-avrupada-yer-almayan-bir-takima-gidecegim-1089651096.html
Jose Mourinho'dan kırmızı kart tepkisi: 'Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim'
Jose Mourinho'dan kırmızı kart tepkisi: 'Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim'
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile evinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü 1-1 berabere kalırken sarı lacivertli takımın teknik direktörü... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T01:02+0300
2024-10-25T01:02+0300
2024-10-25T01:02+0300
spor
fenerbahçe
jose mourinho
avrupa
uefa avrupa ligi
maç
tarihi maç
kırmızı kart
hakem
uefa avrupa kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086151080_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_81901f39b793bd299d7aa4c0f87611f2.jpg
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Manchester United maçında aldığı kırmızı karta tepki gösterdi.UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçında Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 57.dakikada kırmızı kart görerek sahadan atılmıştı. Maç sonu basın açıklamasında bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ''Kırmızı kartla ilgili açıkçası tek diyebileceğim, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim. Takım ilk dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Bu maça çok iyi hazırlandık. Açık ara iyi olan bizdik. İkinci yarıya da harika başladık. En iyi periyodumuzda bir şeyler oldu. Ondan sonra maçın duygusu değişti. Sonrasında Bright'ı kaybettik. Dolayısıyla Djiku'yu sağa çektik, Mert Müldür sol bekte oynadı, sol bek değil. Bu şartlar altında harika bir performans sergiledik. Normalde bir puan pozitif derdim Manchester United'a karşı ama şu anda iki puan kayıp'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fenerbahce-manchester-united-ile-1-1-berabera-kaldi-1089649362.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086151080_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_85081a21797726647a8752ce673f174e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, jose mourinho, avrupa, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, kırmızı kart, hakem, uefa avrupa kupası, futbol, manchester united
fenerbahçe, jose mourinho, avrupa, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, kırmızı kart, hakem, uefa avrupa kupası, futbol, manchester united
Jose Mourinho'dan kırmızı kart tepkisi: 'Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim'
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile evinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü 1-1 berabere kalırken sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho 57.dakikada kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Tecrübeli teknik adam kırmızı karta tepki göstererek Avrupa'da bir takımda oynamayacağını açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Manchester United maçında aldığı kırmızı karta tepki gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçında Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 57.dakikada kırmızı kart görerek sahadan atılmıştı. Maç sonu basın açıklamasında bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ''Kırmızı kartla ilgili açıkçası tek diyebileceğim, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim. Takım ilk dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Bu maça çok iyi hazırlandık. Açık ara iyi olan bizdik. İkinci yarıya da harika başladık. En iyi periyodumuzda bir şeyler oldu. Ondan sonra maçın duygusu değişti. Sonrasında Bright'ı kaybettik. Dolayısıyla Djiku'yu sağa çektik, Mert Müldür sol bekte oynadı, sol bek değil. Bu şartlar altında harika bir performans sergiledik. Normalde bir puan pozitif derdim Manchester United'a karşı ama şu anda iki puan kayıp'' açıklamasında bulundu.