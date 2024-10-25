https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/jose-mourinhodan-kirmizi-kart-tepkisi-avrupada-yer-almayan-bir-takima-gidecegim-1089651096.html

Jose Mourinho'dan kırmızı kart tepkisi: 'Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim'

Jose Mourinho'dan kırmızı kart tepkisi: 'Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim'

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile evinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü 1-1 berabere kalırken sarı lacivertli takımın teknik direktörü... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T01:02+0300

2024-10-25T01:02+0300

2024-10-25T01:02+0300

spor

fenerbahçe

jose mourinho

avrupa

uefa avrupa ligi

maç

tarihi maç

kırmızı kart

hakem

uefa avrupa kupası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086151080_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_81901f39b793bd299d7aa4c0f87611f2.jpg

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Manchester United maçında aldığı kırmızı karta tepki gösterdi.UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçında Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 57.dakikada kırmızı kart görerek sahadan atılmıştı. Maç sonu basın açıklamasında bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ''Kırmızı kartla ilgili açıkçası tek diyebileceğim, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim. Takım ilk dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Bu maça çok iyi hazırlandık. Açık ara iyi olan bizdik. İkinci yarıya da harika başladık. En iyi periyodumuzda bir şeyler oldu. Ondan sonra maçın duygusu değişti. Sonrasında Bright'ı kaybettik. Dolayısıyla Djiku'yu sağa çektik, Mert Müldür sol bekte oynadı, sol bek değil. Bu şartlar altında harika bir performans sergiledik. Normalde bir puan pozitif derdim Manchester United'a karşı ama şu anda iki puan kayıp'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fenerbahce-manchester-united-ile-1-1-berabera-kaldi-1089649362.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, jose mourinho, avrupa, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, kırmızı kart, hakem, uefa avrupa kupası, futbol, manchester united