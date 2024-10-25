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Jose Mourinho'dan kırmızı kart tepkisi: 'Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim'
Jose Mourinho'dan kırmızı kart tepkisi: 'Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim'
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UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile evinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü 1-1 berabere kalırken sarı lacivertli takımın teknik direktörü... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Manchester United maçında aldığı kırmızı karta tepki gösterdi.UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçında Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 57.dakikada kırmızı kart görerek sahadan atılmıştı. Maç sonu basın açıklamasında bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ''Kırmızı kartla ilgili açıkçası tek diyebileceğim, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim. Takım ilk dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Bu maça çok iyi hazırlandık. Açık ara iyi olan bizdik. İkinci yarıya da harika başladık. En iyi periyodumuzda bir şeyler oldu. Ondan sonra maçın duygusu değişti. Sonrasında Bright'ı kaybettik. Dolayısıyla Djiku'yu sağa çektik, Mert Müldür sol bekte oynadı, sol bek değil. Bu şartlar altında harika bir performans sergiledik. Normalde bir puan pozitif derdim Manchester United'a karşı ama şu anda iki puan kayıp'' açıklamasında bulundu.
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fenerbahçe, jose mourinho, avrupa, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, kırmızı kart, hakem, uefa avrupa kupası, futbol, manchester united
fenerbahçe, jose mourinho, avrupa, uefa avrupa ligi, maç, tarihi maç, kırmızı kart, hakem, uefa avrupa kupası, futbol, manchester united

Jose Mourinho'dan kırmızı kart tepkisi: 'Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim'

01:02 25.10.2024
© AA / Piero CruciattiJose Mourinho
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© AA / Piero Cruciatti
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UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile evinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe Spor Kulübü 1-1 berabere kalırken sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho 57.dakikada kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Tecrübeli teknik adam kırmızı karta tepki göstererek Avrupa'da bir takımda oynamayacağını açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Manchester United maçında aldığı kırmızı karta tepki gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçında Manchester United ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 57.dakikada kırmızı kart görerek sahadan atılmıştı. Maç sonu basın açıklamasında bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ''Kırmızı kartla ilgili açıkçası tek diyebileceğim, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim. Takım ilk dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Bu maça çok iyi hazırlandık. Açık ara iyi olan bizdik. İkinci yarıya da harika başladık. En iyi periyodumuzda bir şeyler oldu. Ondan sonra maçın duygusu değişti. Sonrasında Bright'ı kaybettik. Dolayısıyla Djiku'yu sağa çektik, Mert Müldür sol bekte oynadı, sol bek değil. Bu şartlar altında harika bir performans sergiledik. Normalde bir puan pozitif derdim Manchester United'a karşı ama şu anda iki puan kayıp'' açıklamasında bulundu.
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında, Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
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