https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/israil-ordusu-lubnanda-200-hedef-vurdu-1089660596.html
İsrail ordusu Lübnan'da 200 hedef vurdu
İsrail ordusu Lübnan'da 200 hedef vurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, son bir günde Lübnan’ın güneyinde 200’den fazla Hizbullah hedefinin vurulduğunu duyurdu. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T10:13+0300
2024-10-25T10:13+0300
2024-10-25T10:21+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil ordusu
lübnan
hizbullah
filistin
israil-filistin
batı şeria
doğu kudüs
sivil can kaybı
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İsrail ordusunun yaptığı açıkalmada, son 24 saatte Lübnan'ın güneyinde 200'den fazla hedefin vurulduğu bildirildi.İsrailli askerlerin ayrıca pusu kuran Hizbullah hücresini tespit ederek etkisiz hale getirdiği aktarılan açıklamada, hareketin Rıdvan biriminin Aytanur bölgesi komutanı Abbas Adnan Muslim’in öldürüldüğü bildirildi. Muslim'in, İsrail’in kuzeyindeki yerleşimlere ve İsrailli askerlere yönelik çok sayıda saldırıdan sorumlu olduğu belirtildi.Gazze Şeridi’nin Cebeliye bölgesinde devam eden operasyon sırasında onlarca Hamas mensubunun öldürüldüğü ve birkaç altyapı tesisinin imha edildiği de eklendi.BM: Batı Şeria’da ölenlerin sayısı 732’yi bulduBirleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 730'dan fazla Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Filistin Temsilciliği’nin yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023 - 21 Ekim 2024 döneminde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 732 Filistinli öldürüldü. Bunlardan 715'inin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü ifade edildi.Aynı dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te aralarında 16’sı asker 23 İsraillinin öldürüldüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/irakli-milisler-israilde-hayati-oneme-sahip-hedefi-vurduklarini-duyurdu-1089655537.html
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batı şeria
doğu kudüs
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israil, israil ordusu, lübnan, hizbullah, filistin, israil-filistin, batı şeria, doğu kudüs, sivil can kaybı, sivil ölümü, gazze, gazze şeridi, hamas
israil, israil ordusu, lübnan, hizbullah, filistin, israil-filistin, batı şeria, doğu kudüs, sivil can kaybı, sivil ölümü, gazze, gazze şeridi, hamas
İsrail ordusu Lübnan'da 200 hedef vurdu
10:13 25.10.2024 (güncellendi: 10:21 25.10.2024)
İsrail ordusu, son bir günde Lübnan’ın güneyinde 200’den fazla Hizbullah hedefinin vurulduğunu duyurdu.
İsrail ordusunun yaptığı açıkalmada, son 24 saatte Lübnan'ın güneyinde 200'den fazla hedefin vurulduğu bildirildi.
İsrailli askerlerin ayrıca pusu kuran Hizbullah hücresini tespit ederek etkisiz hale getirdiği aktarılan açıklamada, hareketin Rıdvan biriminin Aytanur bölgesi komutanı Abbas Adnan Muslim’in öldürüldüğü bildirildi. Muslim'in, İsrail’in kuzeyindeki yerleşimlere ve İsrailli askerlere yönelik çok sayıda saldırıdan sorumlu olduğu belirtildi.
Gazze Şeridi’nin Cebeliye bölgesinde devam eden operasyon sırasında onlarca Hamas mensubunun öldürüldüğü ve birkaç altyapı tesisinin imha edildiği de eklendi.
BM: Batı Şeria’da ölenlerin sayısı 732’yi buldu
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 730'dan fazla Filistinlinin öldürüldüğünü belirtti.
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Filistin Temsilciliği’nin yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023 - 21 Ekim 2024 döneminde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 732 Filistinli öldürüldü. Bunlardan 715'inin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü ifade edildi.
Aynı dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te aralarında 16’sı asker 23 İsraillinin öldürüldüğü bildirildi.