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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/irakli-milisler-israilde-hayati-oneme-sahip-hedefi-vurduklarini-duyurdu-1089655537.html
Iraklı milisler, İsrail’de ‘hayati öneme sahip hedefi’ vurduklarını duyurdu
Iraklı milisler, İsrail’de ‘hayati öneme sahip hedefi’ vurduklarını duyurdu
Sputnik Türkiye
Irak İslami Direniş hareketi çatısı altında faaliyet gösteren İran destekli oluşumlar, İsrail’de ‘hayati öneme sahip hedefe’ insansız hava aracı (İHA)... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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israil-filistin sorunu
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Irak İslami Direniş hareketinin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail’deki hedeflere yönelik yeni saldırının düzenlendiği bildirildi.Açıklamada, “Irak İslam Direnişi savaşçıları bugün, 25 Ekim 2024 Cuma günü, İHA kullanarak işgal topraklarının kuzeyinde hayati öneme sahip hedefe saldırdı” ifadesine yer verildi.Hareket üyeleri, “İslami Direniş, düşman kalelerini yok etmeye yönelik operasyonların artan bir hızla devam edeceğini teyit ediyor” diye kaydetti.‘Lübnan’da İsrail saldırısında birkaç gazeteci öldü’Lübnanlı Al Mayadeen televizyonu, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Hasbayya yerleşimine düzenlediği saldırıda aralarında fotoğraf muhabirlerinin de olduğu birkaç gazeteci ve televizyon uzmanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Hasbayya’da bir eve yapılan hedefli saldırıda üç gazetecinin öldüğünü bildirdi.Al Jazeera’nın verdiği bilgiye göre, son 24 saatte Lübnan genelinde İsrail saldırılarında en az 19 kişi yaşamını yitirdi. Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’da ölen toplam kişi sayısı 2 bin 593’ü buldu.Gazze’de son bir günde 55’ten fazla Filistinli öldüGazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail’in saldırılarında en az 55 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 132 kişinin yaralandığını açıkladı.Bakanlığın verdiği bilgiye göre, savaşın başından bu yana ölen Filistinli sayısı 42 bin 847’e ulaşırken 100 bin 544 kişi de yaralandı.Gazze Şeridi’nde birçok saldırı kurbanlarının hâlâ enkaz altında olduğu, ambulans ve kurtarma ekiplerinin onlara ulaşmakta güçlük çektiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/beyrutun-guneyine-3-hava-saldirisi-duzenlendi-1089650822.html
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israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, irak, iran, şii, irak islami direnişi, lübnan, gazeteci, sivil kayıplar, gazze şeridi, gazze, israil ordusu, hava saldırısı, füze saldırısı

Iraklı milisler, İsrail’de ‘hayati öneme sahip hedefi’ vurduklarını duyurdu

07:11 25.10.2024 (güncellendi: 07:21 25.10.2024)
© AA / Wassim Samih SeifeddineBeyrut
Beyrut - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© AA / Wassim Samih Seifeddine
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Irak İslami Direniş hareketi çatısı altında faaliyet gösteren İran destekli oluşumlar, İsrail’de ‘hayati öneme sahip hedefe’ insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Irak İslami Direniş hareketinin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, İsrail’deki hedeflere yönelik yeni saldırının düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, “Irak İslam Direnişi savaşçıları bugün, 25 Ekim 2024 Cuma günü, İHA kullanarak işgal topraklarının kuzeyinde hayati öneme sahip hedefe saldırdı” ifadesine yer verildi.
Hareket üyeleri, “İslami Direniş, düşman kalelerini yok etmeye yönelik operasyonların artan bir hızla devam edeceğini teyit ediyor” diye kaydetti.

‘Lübnan’da İsrail saldırısında birkaç gazeteci öldü’

Lübnanlı Al Mayadeen televizyonu, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Hasbayya yerleşimine düzenlediği saldırıda aralarında fotoğraf muhabirlerinin de olduğu birkaç gazeteci ve televizyon uzmanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Hasbayya’da bir eve yapılan hedefli saldırıda üç gazetecinin öldüğünü bildirdi.
Al Jazeera’nın verdiği bilgiye göre, son 24 saatte Lübnan genelinde İsrail saldırılarında en az 19 kişi yaşamını yitirdi. Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’da ölen toplam kişi sayısı 2 bin 593’ü buldu.

Gazze’de son bir günde 55’ten fazla Filistinli öldü

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail’in saldırılarında en az 55 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 132 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bakanlığın verdiği bilgiye göre, savaşın başından bu yana ölen Filistinli sayısı 42 bin 847’e ulaşırken 100 bin 544 kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi’nde birçok saldırı kurbanlarının hâlâ enkaz altında olduğu, ambulans ve kurtarma ekiplerinin onlara ulaşmakta güçlük çektiği kaydedildi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
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