https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/beyrutun-guneyine-3-hava-saldirisi-duzenlendi-1089650822.html
Beyrut'un güneyine 3 hava saldırısı düzenlendi
Beyrut'un güneyine 3 hava saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
İsrail, Beyrut'un güneyinde bulunan 3 bina için tahliye uyarısı yayımlamasının ardından Beyrut'un güneyindeki Amirkan Mahallesi'ne 1, Hureyk Mahallesi'ne ise 2... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T00:56+0300
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İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 3 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, sosyal medya hesabından yaptığı tahliye uyarılarının ardından geldi.Adraee, Beyrut'un güneyinde bulunan 3 bina için yeni tahliye uyarısı yayımladı. Tahliye uyarısının ardından Lübnan resmi ajansı (NNA)'nın haberine göre, Beyrut'un güneyindeki Amirkan Mahallesi'nin 1, Hureyk Mahallesi'nin ise 2 İsrail hava saldırısının hedefi olduğunu bildirdi.Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 593 kişi öldü, 12 bin 119 kişi yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israil-basini-irana-saldiri-plani-onaylandi-1089638099.html
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israil, lübnan, israil ordusu, beyrut, hava saldırısı
israil, lübnan, israil ordusu, beyrut, hava saldırısı
Beyrut'un güneyine 3 hava saldırısı düzenlendi
00:56 25.10.2024 (güncellendi: 01:02 25.10.2024)
İsrail, Beyrut'un güneyinde bulunan 3 bina için tahliye uyarısı yayımlamasının ardından Beyrut'un güneyindeki Amirkan Mahallesi'ne 1, Hureyk Mahallesi'ne ise 2 saldırı düzenleyerek toplamda 3 hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 3 hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, sosyal medya hesabından yaptığı tahliye uyarılarının ardından geldi.
Adraee, Beyrut'un güneyinde bulunan 3 bina için yeni tahliye uyarısı yayımladı. Tahliye uyarısının ardından Lübnan resmi ajansı (NNA)'nın haberine göre, Beyrut'un güneyindeki Amirkan Mahallesi'nin 1, Hureyk Mahallesi'nin ise 2 İsrail hava saldırısının hedefi olduğunu bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 593 kişi öldü, 12 bin 119 kişi yaralandı.