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Hindistan'da dev fırtına: 1 milyon kişi tahliye edilecek, ülke alarmda
Hindistan'da dev fırtına: 1 milyon kişi tahliye edilecek, ülke alarmda
Sputnik Türkiye
Hindistan'da Dana Tropik Fırtınası'nın Odişa eyaleti ve Batı Bengal'de saatte 120 kmye kadar ulaşan fırtına oluştuğu belirtildi. Fırtına nedeniyle 600 bin kişi... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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Hindistan'ın doğusunda büyük bir fırtına yaşanıyor. Saatte 120 kilometre hıza kadar ulaşan rüzgar ve aşırı yağışlar ülkeyi olumsuz etkilerken, özellikle Batı Bengal ve Odişa eyaletlerinden şu ana kadar 600 bin kişi tahliye edildi. Buna ek olarak fırtına etkili olmadan yetkililer okulları kapattı ve çoğu tren seferleri ile uçuşları iptal edildi. Hindistan Meteoroloji Departmanı (India MET), Odisha ve Batı Bengal’in bazı bölgeleri için en yüksek düzeyde kırmızı alarm yayımladı. 1 milyon kişi tahliye edilecek Fırtınalara karşı yetkililer, 14 ilçeden toplam 1 milyon kişiden fazla kişinin tahliye edilmesini planlıyor. Bölgede kurtarma ekipleri de konuşlandırıldı. Hindistan’ın doğu kıyıları uzun süredir kasırga tehdidi altında olsa da, bölgede giderek artan sayıda şiddetli fırtına yaşanıyor. Geçen yıl, Hindistan’da son yılların en ölümcül kasırga sezonu yaşanmış, 523 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 2,5 milyar dolar hasar meydana gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/uzay-aracinda-yasanan-arizalar-engel-oldu-8-ay-boyunca-uzayda-mahsur-kalan-astronotlar-dunyaya-geri-1089665711.html
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fırtına, hindistan, bengal, batı bengal, doğu bengal, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış, aşırı yağışlar
fırtına, hindistan, bengal, batı bengal, doğu bengal, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış, aşırı yağışlar

Hindistan'da dev fırtına: 1 milyon kişi tahliye edilecek, ülke alarmda

12:27 25.10.2024
© AP Photo / John Michael MagdasocFilipinler kasırga
Filipinler kasırga - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / John Michael Magdasoc
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Hindistan'da Dana Tropik Fırtınası'nın Odişa eyaleti ve Batı Bengal'de saatte 120 kmye kadar ulaşan fırtına oluştuğu belirtildi. Fırtına nedeniyle 600 bin kişi tahliye edildi.
Hindistan'ın doğusunda büyük bir fırtına yaşanıyor. Saatte 120 kilometre hıza kadar ulaşan rüzgar ve aşırı yağışlar ülkeyi olumsuz etkilerken, özellikle Batı Bengal ve Odişa eyaletlerinden şu ana kadar 600 bin kişi tahliye edildi.
Buna ek olarak fırtına etkili olmadan yetkililer okulları kapattı ve çoğu tren seferleri ile uçuşları iptal edildi. Hindistan Meteoroloji Departmanı (India MET), Odisha ve Batı Bengal’in bazı bölgeleri için en yüksek düzeyde kırmızı alarm yayımladı.

1 milyon kişi tahliye edilecek

Fırtınalara karşı yetkililer, 14 ilçeden toplam 1 milyon kişiden fazla kişinin tahliye edilmesini planlıyor. Bölgede kurtarma ekipleri de konuşlandırıldı.
Hindistan’ın doğu kıyıları uzun süredir kasırga tehdidi altında olsa da, bölgede giderek artan sayıda şiddetli fırtına yaşanıyor. Geçen yıl, Hindistan’da son yılların en ölümcül kasırga sezonu yaşanmış, 523 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 2,5 milyar dolar hasar meydana gelmişti.
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