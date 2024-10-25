https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/hindistanda-dev-firtina-1-milyon-kisi-tahliye-edilecek-ulke-alarmda-1089665600.html

Hindistan'da dev fırtına: 1 milyon kişi tahliye edilecek, ülke alarmda

Hindistan'da dev fırtına: 1 milyon kişi tahliye edilecek, ülke alarmda

Sputnik Türkiye

Hindistan'da Dana Tropik Fırtınası'nın Odişa eyaleti ve Batı Bengal'de saatte 120 kmye kadar ulaşan fırtına oluştuğu belirtildi. Fırtına nedeniyle 600 bin kişi... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T12:27+0300

2024-10-25T12:27+0300

2024-10-25T12:27+0300

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Hindistan'ın doğusunda büyük bir fırtına yaşanıyor. Saatte 120 kilometre hıza kadar ulaşan rüzgar ve aşırı yağışlar ülkeyi olumsuz etkilerken, özellikle Batı Bengal ve Odişa eyaletlerinden şu ana kadar 600 bin kişi tahliye edildi. Buna ek olarak fırtına etkili olmadan yetkililer okulları kapattı ve çoğu tren seferleri ile uçuşları iptal edildi. Hindistan Meteoroloji Departmanı (India MET), Odisha ve Batı Bengal’in bazı bölgeleri için en yüksek düzeyde kırmızı alarm yayımladı. 1 milyon kişi tahliye edilecek Fırtınalara karşı yetkililer, 14 ilçeden toplam 1 milyon kişiden fazla kişinin tahliye edilmesini planlıyor. Bölgede kurtarma ekipleri de konuşlandırıldı. Hindistan’ın doğu kıyıları uzun süredir kasırga tehdidi altında olsa da, bölgede giderek artan sayıda şiddetli fırtına yaşanıyor. Geçen yıl, Hindistan’da son yılların en ölümcül kasırga sezonu yaşanmış, 523 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 2,5 milyar dolar hasar meydana gelmişti.

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