https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/galatasaray-teknik-direktoru-okan-buruk-acil-ameliyata-alindi-1089677640.html

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk acil ameliyata alındı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk acil ameliyata alındı

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, acil ameliyata alındı. Tecrübeli teknik direktörün apandisit patlaması nedeniyle acil ameliyata alındığı... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T15:54+0300

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spor

okan buruk

ameliyat

apandisit

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup eden ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için sıcak bir gelişme yaşandı.Tecrübeli teknik direktörün apandisit patlaması nedeniyle acil ameliyata alındığı bildirildi.Derbide olacak mı?Buruk'un pazartesi günü oynanacak olan beşiktaş derbisinde kulübede olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

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