https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/galatasaray-teknik-direktoru-okan-buruk-acil-ameliyata-alindi-1089677640.html
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk acil ameliyata alındı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk acil ameliyata alındı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, acil ameliyata alındı. Tecrübeli teknik direktörün apandisit patlaması nedeniyle acil ameliyata alındığı... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T15:54+0300
2024-10-25T15:54+0300
2024-10-25T16:07+0300
spor
okan buruk
ameliyat
apandisit
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup eden ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için sıcak bir gelişme yaşandı.Tecrübeli teknik direktörün apandisit patlaması nedeniyle acil ameliyata alındığı bildirildi.Derbide olacak mı?Buruk'un pazartesi günü oynanacak olan beşiktaş derbisinde kulübede olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/galatasaray-elfsborgu-4-3-maglup-etti-turkiyenin-uefa-ulke-puani-siralamasi-ne-1089589300.html
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk acil ameliyata alındı
15:54 25.10.2024 (güncellendi: 16:07 25.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, acil ameliyata alındı. Tecrübeli teknik direktörün apandisit patlaması nedeniyle acil ameliyata alındığı bildirildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup eden ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için sıcak bir gelişme yaşandı.
Tecrübeli teknik direktörün apandisit patlaması nedeniyle acil ameliyata alındığı bildirildi.
Buruk'un pazartesi günü oynanacak olan beşiktaş derbisinde kulübede olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.