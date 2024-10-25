https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/fetonun-kilit-ismi-adil-oksuz-kimdir--1089690342.html

FETÖ'nün kilit ismi: Adil Öksüz kimdir?

FETÖ'nün kilit ismi: Adil Öksüz kimdir?

Sputnik Türkiye

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesinde görüldüğü iddia edilen Adil Öksüz kimdir? 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T22:38+0300

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türkiye

adil öksüz

fetö

fetö/pdy

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

fetö soruşturması

fethullah gülen

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Adil Öksüz, 1967 doğumlu ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin kilit ismi olarak biliniyor. Adil Öksüz, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaki çalışmalarda, Öksüz'ün kod adının 'Namık' olduğu ortaya çıkmıştı.Darbe girişiminin kilit ismi olarak bilinen Öksüz, 16 Temmuz 2016 sabahı 11.02 sularında sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamı Nurettin Oruç ile Öğretmen Gazinosu'nun önünde görülmüştü.FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesinde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz, karara itirazı etmiş, Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez, 'delil yetersizliği'nden reddetmişti. Öksüz, Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karışmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/teroristbasi-fethullah-gulen-ciftlik-evine-gomuldu-adil-oksuz-cenazeye-mi-katildi-1089667561.html

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