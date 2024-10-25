Fethullah Gülen'in cenazesi: 'Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak'

ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katılan bazı örgüt mensupları yüzlerini gizlemeye çalıştı.
ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katılan bazı örgüt mensupları yüzlerini gizlemeye çalıştı.
FETÖ elebaşı Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü duyurulmuştu ve cenazesi New Jersey'deki Skylands Stadium'da gerçekleştirildi.
FETÖ elebaşı Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü duyurulmuştu ve cenazesi New Jersey'deki Skylands Stadium'da gerçekleştirildi.
Cenaze töreninin yer bilgisi son saatlere kadar gizli tutuldu. Törene saatler kala ise örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.
Cenaze töreninin yer bilgisi son saatlere kadar gizli tutuldu. Törene saatler kala ise örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.
Bilgilendirme mesajında, cenazeye katılacak FETÖ mensuplarına yüzlerini gizlemek için eşyalarını almaları tavsiye edildi.
Bilgilendirme mesajında, cenazeye katılacak FETÖ mensuplarına yüzlerini gizlemek için eşyalarını almaları tavsiye edildi.
Mesajda "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak" ifadeleri yer aldı.
Mesajda "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak" ifadeleri yer aldı.
Öğlen saatlerinde stadyuma gelen FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapattığı, gözlerini ise gözlükle gizlemeye çalıştıkları gözlemlendi.
Öğlen saatlerinde stadyuma gelen FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapattığı, gözlerini ise gözlükle gizlemeye çalıştıkları gözlemlendi.
Sarı yelekli bazı örgüt mensupları, basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalıştığı bilgisi verildi.
Sarı yelekli bazı örgüt mensupları, basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalıştığı bilgisi verildi.