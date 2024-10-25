Fethullah Gülen'in cenazesi: 'Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak'

ABD'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü duyurulmasının ardından New Jersey'deki cenazesine katılan bazı örgüt mensupları, yüzlerini gizlemek için şapka, gözlük ve maske kullanarak saklanmaya çalıştı.