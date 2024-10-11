https://anlatilaninotesi.com.tr/20241011/istanbulda-sahte-alkolden-2-kisi-hayatini-kaybetti-1089110726.html

İstanbul'da sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Gaziosmanpaşa'da sahte alkol nedeniyle zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Olayda tekel bayii mühürlenerek kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü... 11.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-11T15:25+0300

2024-10-11T15:25+0300

2024-10-11T15:25+0300

türkiye

alkol

zehirlenme

istanbul

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bir kişinin sahte alkol nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisini aldı. Yapılan incelemelerde, zehirlenen Engin T. tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra hayatını kaybettiği tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri 1 ila 9 Ekim arasında benzer şikayetlerle 5 kişinin daha hastanelere başvurduğunu belirledi.Sahte alkolden 2 kişi hayatını kaybettiHastanede tedavi gören Halim F. de hayatını kaybederken, Hakan T. ve Semih K.'nin tedavileri devam ediyor. Yemliha K. ve Serdar Ş.'nin ise taburcu edildikleri öğrenildi. Olayla ilgili yapılan operasyonda sahte içkilerin satın alındığı iş yerinin sahibi Anıl A. ve Özgür T. ise gözaltına alındı. "Taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Sahte içki satışı yapan bayinin ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Bayi, Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.“Burası 10 gündür kapalı”Olayla ilgili süreci anlatan esnaf Yahya Arslan, “Bizim komşu olarak herhangi bir şeyden haberimiz yoktu. Fakat, polis ekipleri arama yapmak için geldikleri zaman benim de ifademe başvurdular. Sahte alkolden ölenlerin olduğunu duyduk. Burası 10 gündür kapalı” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/hastanede-alkol-dolumu-sirasinda-yapilan-saka-hayatini-karartti-cezasini-bulmasini-istiyorum-1088223281.html

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alkol, zehirlenme, istanbul