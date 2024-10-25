Erdoğan: Savunma sanayisi şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarErdoğan
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Erdoğan SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda fuar boyunca 4,6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere toplam 6,2 milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacak olmasının da dikkate değer olduğunu söyledi. Erdoğan "Erdoğan: Savunma sanayisi şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TÜRKSAT 6A ve İMECE projelerinde edindiğimiz kabiliyetleri ay misyonumuzun hazırlık ve gerçekleştirme süreçlerinde de kullanacağız." dedi.
SAHA EXPO'da 6.2 milyar dolarlık anlaşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda konuştu.
Erdoğan fuar boyunca 4,6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere toplam 6,2 milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacak olmasının da dikkate değer olduğunu söyledi.
Geçen yıl savunma ve havacılık sektörünün toplam 5,6 milyar dolarlık ihracatı yakaladığını anımsatan Erdoğan, SAHA EXPO'da da neredeyse bu tutara yakın ihracat sözleşmelerine imza atılacağını kaydetti.
Erdoğan'dan firmalara tebrik
Türkiye'ye önemli başarıları yaşatan SAHA EXPO ile tüm katılımcı firmaları tebrik eden Erdoğan, "Görüyoruz ki Türkiye global savunma sanayisi sektöründe güçlü bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu başarı, teknolojiyi tasarlama, geliştirme ve üretme yanında stratejik işbirlikleri ve uluslararası projelerle de perçinleniyor. Bununla ne kadar iftihar etsek inanın azdır." diye konuştu.
Savunma sanayisi şirketleri rekor kırdı
Bazı güncel ve çarpıcı verileri paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"2002'de savunma ihracatımız 248 milyon doları ancak buluyordu. Biz bunu aldık, biraz evvel de ifade ettiğim gibi 5,6 milyar dolara çıkardık. Sadece geçen yıl 185 ülkeye 230'dan fazla savunma ürünü ihraç ettik. Savunma ve havacılık ihracatımız bu yıl eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 oranında yükseldi. İlk 9 aydaki ihracatımızda da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2'lik artış oldu. Son 12 ayda gerçekleşen ihracatımız ise yüzde 10,4'lük artışla 6 milyar 15 milyon dolara ulaştı. Sadece 2024 yılı içerisinde savunma sanayisi şirketlerimiz 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attı."
İHA'lar 'oyun değiştirici'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar TB2, Akıncı, ANKA, AKSUNGUR gibi insansız hava araçlarının dünyada büyük yankı uyandırdığını ve "oyun değiştirici" olarak nitelendirildiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde buna insansız savaş uçaklarımız KIZILELMA ve ANKA III'ü de eklemeyi planlıyoruz. Bu asimetrik savunma ürünlerimizin de envantere girmesiyle Türkiye bu alandaki hakimiyetini daha da tahkim edecektir. Savunma sanayisinde yerlilik oranımızı hamdolsun yüzde 80'in üzerine çıkarmış durumdayız." bilgisini verdi.
Artık sadece kendi ihtiyaçlarının ezici çoğunluğunu teminle kalmayıp, dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine de güçlü destek sağladıklarını kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Şunu bugün burada büyük bir gururla söylemek istiyorum. Önümüze çıkarılan tüm engellere, maruz kaldığımız gizli açık ambargolara, içimizdeki ihanet şebekelerinin sabotajlarına, müttefiklik hukukunu ayaklar altına alan kısıtlamalara rağmen son 22 yılda savunma sanayisi alanında tam anlamıyla bir destan yazdık. Bu gerçeği muhalif-muvafık, dost-düşman herkes görüyor. Kabul ediyor. Türkiye'nin başarılarını kendilerine örnek alıyor. Bilhassa 2002 öncesi yıllarda teröre karşı mücadele eden paşalarımız, askerlerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, Türk savunma sanayisinin nasıl bir başarı hikayesine imza attığını çok iyi biliyor."
'Birilerinin Demir Kubbe'si olabilir, bizim de Çelik Kubbe'miz var'
Askerin ve polisin ihtiyaç duyduğu en basit malzemelerin bile yurt dışından tedarik edildiği, kendilerine yakışmayan o eski Türkiye tablosuna son verdiklerine işaret eden Erdoğan, "Terör örgütlerine karşı yürüttüğü meşru operasyonlarda dahi başka ülkelerin silahına, aracına, gerecine muhtaç olan bir ülkeyi savunma hamlelerimiz neticesinde dışa bağımlılıktan büyük oranda kurtardık. Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile Çelik Kubbe'nin uzun menzil hava savunmadaki gücü SİPER ve diğer pek çok projemizle kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Birilerinin Demir Kubbe'si olabilir, bizim de Çelik Kubbe'miz var." diye konuştu.
'İMECE ile dünyanın her yerinden görüntü alma imkanına sahibiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun menzilli füze yeteneklerini güçlendirdiklerini, bunlara yönelik adımları da kararlılıkla attıklarını kaydetti.
Uydu teknolojilerinde de devamlı atılım halinde olduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Tüm bunlarla birlikte uydu teknolojilerinde de devamlı bir atılım halindeyiz. Ülkemizi kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen, test edebilen bir konuma çıkardık. Geçtiğimiz yıl uzaya fırlattığımız, Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE ile artık dünyanın her yerinden herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan görüntü alma imkanına sahibiz. TÜRKSAT 6A projesiyle de haberleşme uydularının üretimi alanında kendi uydusunu yapabilen sayılı ülkeler arasına girdik. TÜRKSAT 6A ve İMECE projelerinde edindiğimiz kabiliyetleri ay misyonumuzun hazırlık ve gerçekleştirme süreçlerinde de kullanacağız." ifadelerini kullandı.