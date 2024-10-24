https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dmm-duyurdu-turkiyenin-bricse-uyeligi-hindistan-tarafindan-engellendi-iddialari-dogru-degil-1089638961.html

DMM duyurdu: 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi' iddiaları doğru değil

DMM duyurdu: 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi' iddiaları doğru değil

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi' iddiaları hakkında... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T21:42+0300

2024-10-24T21:42+0300

2024-10-24T21:45+0300

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dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

dezenformasyon yasası

iletişim başkanlığı

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Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi sosyal medyada ortaya atılan 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi' iddialarını yalanladı.Alman Bild gazetesinin ortaya attığı 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi' haberi sonrası sosyal medya ve bazı basın organlarında paylaşılan bilgilerin gerçek dışı olduğu DMM tarafından paylaşıldı. BRICS'te gündeme gelmediCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi'nin sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/putin-yeni-brics-uyelerinin-katilimini-saglamak-uzere-mumkun-olan-her-seyi-basarili-bir-sekilde-1089630814.html

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