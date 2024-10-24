https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dmm-duyurdu-turkiyenin-bricse-uyeligi-hindistan-tarafindan-engellendi-iddialari-dogru-degil-1089638961.html
DMM duyurdu: 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi' iddiaları doğru değil
DMM duyurdu: 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi' iddiaları doğru değil
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi' iddiaları hakkında... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T21:42+0300
2024-10-24T21:42+0300
2024-10-24T21:45+0300
türkiye
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
dezenformasyon yasası
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
brics
brics zirvesi
brics liderler zirvesi
hindistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/05/1051467315_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5239f1abb3b0572606396f8bbb20f145.jpg
Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi sosyal medyada ortaya atılan 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi' iddialarını yalanladı.Alman Bild gazetesinin ortaya attığı 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi' haberi sonrası sosyal medya ve bazı basın organlarında paylaşılan bilgilerin gerçek dışı olduğu DMM tarafından paylaşıldı. BRICS'te gündeme gelmediCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi'nin sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/putin-yeni-brics-uyelerinin-katilimini-saglamak-uzere-mumkun-olan-her-seyi-basarili-bir-sekilde-1089630814.html
türkiye
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/05/1051467315_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_ce16f0aa782981df075d700ec174923a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, hindistan
dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, brics, brics zirvesi, brics liderler zirvesi, hindistan
DMM duyurdu: 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi' iddiaları doğru değil
21:42 24.10.2024 (güncellendi: 21:45 24.10.2024)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi' iddiaları hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS toplantısında Hindistan'ın Türkiye'nin üyeliğini reddettiği iddialarının gerçek dışı olduğu vurgulandı.
Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi sosyal medyada ortaya atılan 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi' iddialarını yalanladı.
Alman Bild gazetesinin ortaya attığı 'Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi' haberi sonrası sosyal medya ve bazı basın organlarında paylaşılan bilgilerin gerçek dışı olduğu DMM tarafından paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi'nin sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi” iddiası doğru değildir. Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu’nda diğer ülkelerin üyelik süreci gündeme gelmemiştir. Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan’ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz.