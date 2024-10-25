https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/disisleri-bakani-fidan-blinken-ile-telefonda-gorustu-1089649773.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları vardı. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T00:14+0300
2024-10-25T00:14+0300
2024-10-25T00:14+0300
dünya
antony blinken
hakan fidan
telefon görüşmesi
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı. Fidan, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken'a Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığını ifade etti.İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değinen Bakan Fidan, Lübnan'daki duruma da değindi.Fidan, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini ifade etti ve zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkesin ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini vurguladı. Görüşmede, Ukrayna'daki son durumun ele alındığı ve Blinken'ın dün Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle baş sağlığı dilediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki--guvenlik-zirvesi-sona-erdi-1089632335.html
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antony blinken, hakan fidan, telefon görüşmesi
antony blinken, hakan fidan, telefon görüşmesi
Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları vardı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Fidan, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken'a Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığını ifade etti.
İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değinen Bakan Fidan, Lübnan'daki duruma da değindi.
Fidan, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini ifade etti ve zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkesin ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini vurguladı.
Görüşmede, Ukrayna'daki son durumun ele alındığı ve Blinken'ın dün Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle baş sağlığı dilediği belirtildi.