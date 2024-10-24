https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki--guvenlik-zirvesi-sona-erdi-1089632335.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BRICS zirvesi dönüşü İstanbul'da gerçekleştirdiği güvenlik zirvesi sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren zirvenin ardından Erdoğan'ın... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T19:09+0300
2024-10-24T19:09+0300
2024-10-24T19:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
güvenlik
tusaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089632906_0:125:3213:1932_1920x0_80_0_0_7a0ee290d0f3591a849eaf694385aea9.jpg
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nde (TUSAŞ') gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası bugün BRICS Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir güvenlik zirvesi gerçekleştirdi.Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.Toplantıda, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/istanbul-barosu-baskani-prof-dr-kaboglu-anayasanin-ilk-dort-maddesiyle-ilgili-soylediklerine-1089628404.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089632906_565:0:3213:1986_1920x0_80_0_0_347a82d482bd34d50f6fd892bcf6297e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tusaş, tusaş erdoğan, cumhurbaşkanı erdoğan güvenlik zirvesi, tusaş nedir, ankara son dakika, son dakika, son dakika haberleri, tusaş saldırısı, tusaş açılımı, tusas, ankara tusaş, ankara, haberler, tusaş son dakika, tusaş nerede, ankara terör saldırısı, ankarada patlamalar son dakika, terör saldırısı, tusas nedir, son dakika haberler, haber, tusaş saldırı, tai, son dakika ankara, tusas saldirisi, tusaş ne demek, ankara patlama, habertürk canlı, sözcü, tusaş ankara, patlama, saldırı, ankara saldırısı, ankara patlaması, tuşaş, tüsaş, yayın yasağı, ankara saldırı, zahide güçlü, son dakika haber, kahramankazan, ankarada patlama, ankara tusaş nerede, terör saldırısı ankara, milliyet, ali yerlikaya, tusaş neresi, patlama son dakika, pkk, terör, cevdet yılmaz,
tusaş, tusaş erdoğan, cumhurbaşkanı erdoğan güvenlik zirvesi, tusaş nedir, ankara son dakika, son dakika, son dakika haberleri, tusaş saldırısı, tusaş açılımı, tusas, ankara tusaş, ankara, haberler, tusaş son dakika, tusaş nerede, ankara terör saldırısı, ankarada patlamalar son dakika, terör saldırısı, tusas nedir, son dakika haberler, haber, tusaş saldırı, tai, son dakika ankara, tusas saldirisi, tusaş ne demek, ankara patlama, habertürk canlı, sözcü, tusaş ankara, patlama, saldırı, ankara saldırısı, ankara patlaması, tuşaş, tüsaş, yayın yasağı, ankara saldırı, zahide güçlü, son dakika haber, kahramankazan, ankarada patlama, ankara tusaş nerede, terör saldırısı ankara, milliyet, ali yerlikaya, tusaş neresi, patlama son dakika, pkk, terör, cevdet yılmaz,
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi
19:09 24.10.2024 (güncellendi: 19:25 24.10.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BRICS zirvesi dönüşü İstanbul'da gerçekleştirdiği güvenlik zirvesi sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren zirvenin ardından Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldığı belirtildi. Zirve sonrası yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nde (TUSAŞ') gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası bugün BRICS Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir güvenlik zirvesi gerçekleştirdi.
Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.
Toplantıda, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı ifade edildi.