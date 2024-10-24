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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BRICS zirvesi dönüşü İstanbul'da gerçekleştirdiği güvenlik zirvesi sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren zirvenin ardından Erdoğan'ın... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T19:09+0300
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güvenlik
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nde (TUSAŞ') gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası bugün BRICS Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir güvenlik zirvesi gerçekleştirdi.Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.Toplantıda, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı ifade edildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi

19:09 24.10.2024 (güncellendi: 19:25 24.10.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde güvenlik zirvesi gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde güvenlik zirvesi gerçekleştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BRICS zirvesi dönüşü İstanbul'da gerçekleştirdiği güvenlik zirvesi sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren zirvenin ardından Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldığı belirtildi. Zirve sonrası yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nde (TUSAŞ') gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası bugün BRICS Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir güvenlik zirvesi gerçekleştirdi.
Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.
Toplantıda, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı ifade edildi.
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, baronun teras katında düzenlediği basın toplantısında İstanbul Barosu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
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