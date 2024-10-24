https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki--guvenlik-zirvesi-sona-erdi-1089632335.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BRICS zirvesi dönüşü İstanbul'da gerçekleştirdiği güvenlik zirvesi sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren zirvenin ardından Erdoğan'ın... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T19:09+0300

2024-10-24T19:09+0300

2024-10-24T19:25+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

güvenlik

tusaş

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nde (TUSAŞ') gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası bugün BRICS Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir güvenlik zirvesi gerçekleştirdi.Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.Toplantıda, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/istanbul-barosu-baskani-prof-dr-kaboglu-anayasanin-ilk-dort-maddesiyle-ilgili-soylediklerine-1089628404.html

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