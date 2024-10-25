https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/depremlerden-etkilenen-11-ilde-yapimi-tamamlanan-29-bin-311-konut-teslim-edilecek-1089689324.html
Depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konut teslim edilecek
Depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konut teslim edilecek
Sputnik Türkiye
AFAD, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 6 Şubat 2023'te Kahraman maraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan konutların kura ile... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T21:33+0300
2024-10-25T21:33+0300
2024-10-25T21:33+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
konut
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun yarın kurayla hak sahiplerine teslim edileceğini bildirildi.AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılacak kura töreni ile hak sahipleriyle buluşturulacağı belirtildi.Bugüne kadar teslim edilen 101 bin 254 konutla birlikte toplam 130 bin 565 deprem konutunun teslim edilmiş olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/merkez-bankasi-baskani-karahandan-enflasyon-aciklamasi-dusus-sureci-yolunda-gidiyor-1089687300.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, konut
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, konut
Depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konut teslim edilecek
AFAD, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 6 Şubat 2023'te Kahraman maraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan konutların kura ile teslim edileceğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun yarın kurayla hak sahiplerine teslim edileceğini bildirildi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılacak kura töreni ile hak sahipleriyle buluşturulacağı belirtildi.
Bugüne kadar teslim edilen 101 bin 254 konutla birlikte toplam 130 bin 565 deprem konutunun teslim edilmiş olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı yayımlanacaktır. Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ilan edilecektir. Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile milletimizin yanında olmaya, afetzede vatandaşlarımız güçlü ve güvenli yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz"