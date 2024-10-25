https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/depremlerden-etkilenen-11-ilde-yapimi-tamamlanan-29-bin-311-konut-teslim-edilecek-1089689324.html

Depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konut teslim edilecek

Depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konut teslim edilecek

Sputnik Türkiye

AFAD, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 6 Şubat 2023'te Kahraman maraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan konutların kura ile... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T21:33+0300

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2024-10-25T21:33+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

deprem

6 şubat kahramanmaraş depremi

konut

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun yarın kurayla hak sahiplerine teslim edileceğini bildirildi.AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılacak kura töreni ile hak sahipleriyle buluşturulacağı belirtildi.Bugüne kadar teslim edilen 101 bin 254 konutla birlikte toplam 130 bin 565 deprem konutunun teslim edilmiş olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Sputnik Türkiye

afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, konut