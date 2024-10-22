https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/istanbulda-kumas-deposu-yangini-is-yerine-sicradi-yogun-duman-cevreye-yayildi-1089516336.html

İstanbul'da kumaş deposu yangını iş yerine sıçradı: Yoğun duman çevreye yayıldı

İstanbul'da kumaş deposu yangını iş yerine sıçradı: Yoğun duman çevreye yayıldı

Sputnik Türkiye

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'ndeki bir kumaş deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan bir iş yerine sıçradı. Yoğun duman... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T11:20+0300

2024-10-22T11:20+0300

2024-10-22T11:24+0300

türkiye

yangın

istanbul

gaziosmanpaşa

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Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 648. Sokak'ta bulunan kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan bir iş yerine sıçradı.Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.

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türkiye

istanbul

gaziosmanpaşa

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