https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/istanbulda-kumas-deposu-yangini-is-yerine-sicradi-yogun-duman-cevreye-yayildi-1089516336.html
İstanbul'da kumaş deposu yangını iş yerine sıçradı: Yoğun duman çevreye yayıldı
İstanbul'da kumaş deposu yangını iş yerine sıçradı: Yoğun duman çevreye yayıldı
Sputnik Türkiye
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'ndeki bir kumaş deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan bir iş yerine sıçradı. Yoğun duman... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T11:20+0300
2024-10-22T11:20+0300
2024-10-22T11:24+0300
türkiye
yangın
istanbul
gaziosmanpaşa
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Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 648. Sokak'ta bulunan kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan bir iş yerine sıçradı.Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.
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yangın, istanbul, gaziosmanpaşa
yangın, istanbul, gaziosmanpaşa
İstanbul'da kumaş deposu yangını iş yerine sıçradı: Yoğun duman çevreye yayıldı
11:20 22.10.2024 (güncellendi: 11:24 22.10.2024)
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'ndeki bir kumaş deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan bir iş yerine sıçradı. Yoğun duman çevreye yayılırken çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 648. Sokak'ta bulunan kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı.
Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan bir iş yerine sıçradı.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.