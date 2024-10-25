https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/dem-parti-genel-merkezine-tasla-saldiri-bir-kisi-gozaltina-alindi-1089655404.html
DEM Parti Genel Merkezi'ne taşla saldırı: Bir kişi gözaltına alındı
DEM Parti Genel Merkezi'ne taşla saldırı: Bir kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
DEM Parti'nin Balgat'taki genel merkez binasına, alkollü olduğu belirlenen bir kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Şüpheli olay yerinin yakınlarında... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T07:18+0300
2024-10-25T07:18+0300
2024-10-25T07:18+0300
türkiye
dem parti
saldırı
taş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089655248_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_65b6ea01145720a1e1a7e4eaf9bc4809.jpg
DEM Parti'nin Balgat'ta bulunan genel merkezine taşlı saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde alkollü halde partinin genel merkez binası önüne gelen H.C.Ö. eline aldığı taşları binanın giriş kapısına fırlattı.Saldırıda binanın giriş kapısındaki camlar kırıldı, parti tabelası zarar gördü.Şüpheli H.C.Ö, kısa sürede Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yakınlarında yakalandı.Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dem-milletvekili-omer-ocalan-pkk-elebasi-abdullah-ocalani-ziyaret-etti-1089602539.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089655248_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1672857b756eecce637d72a59c8157b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dem parti, saldırı, taş
DEM Parti Genel Merkezi'ne taşla saldırı: Bir kişi gözaltına alındı
DEM Parti'nin Balgat'taki genel merkez binasına, alkollü olduğu belirlenen bir kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Şüpheli olay yerinin yakınlarında yakalandı.
DEM Parti'nin Balgat'ta bulunan genel merkezine taşlı saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde alkollü halde partinin genel merkez binası önüne gelen H.C.Ö. eline aldığı taşları binanın giriş kapısına fırlattı.
Saldırıda binanın giriş kapısındaki camlar kırıldı, parti tabelası zarar gördü.
Şüpheli H.C.Ö, kısa sürede Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yakınlarında yakalandı.
Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.