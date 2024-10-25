https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/dem-parti-genel-merkezine-tasla-saldiri-bir-kisi-gozaltina-alindi-1089655404.html

DEM Parti Genel Merkezi'ne taşla saldırı: Bir kişi gözaltına alındı

DEM Parti Genel Merkezi'ne taşla saldırı: Bir kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

DEM Parti'nin Balgat'taki genel merkez binasına, alkollü olduğu belirlenen bir kişi tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Şüpheli olay yerinin yakınlarında... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T07:18+0300

2024-10-25T07:18+0300

2024-10-25T07:18+0300

türkiye

dem parti

saldırı

taş

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DEM Parti'nin Balgat'ta bulunan genel merkezine taşlı saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde alkollü halde partinin genel merkez binası önüne gelen H.C.Ö. eline aldığı taşları binanın giriş kapısına fırlattı.Saldırıda binanın giriş kapısındaki camlar kırıldı, parti tabelası zarar gördü.Şüpheli H.C.Ö, kısa sürede Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yakınlarında yakalandı.Aşırı derecede alkollü olduğu belirlenen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dem-milletvekili-omer-ocalan-pkk-elebasi-abdullah-ocalani-ziyaret-etti-1089602539.html

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dem parti, saldırı, taş