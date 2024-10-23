https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/chp-lideri-ozel-diyarbakirdaki-programini-iptal-ederek-ankaraya-donuyor-chp-myk-teror-saldirisi-1089585316.html

CHP lideri Özel Diyarbakır'daki programını iptal ederek Ankara'ya dönüyor: CHP MYK terör saldırısı gündemiyle toplanacak

CHP lideri Özel Diyarbakır'daki programını iptal ederek Ankara'ya dönüyor: CHP MYK terör saldırısı gündemiyle toplanacak

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel TUSAŞ'taki terör saldırısı sonrası Diyarbakır'daki programını yarıda bırakarak Ankara'ya dönüyor. Özel, terör saldırısı gündemiyle parti... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T19:45+0300

2024-10-23T19:45+0300

2024-10-23T19:45+0300

türkiye

terör

terör örgütü

terör saldırısı

tusaş

özgür özel

chp

ankara

myk

cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır'dan Ankara'ya gelerek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesini hedef alan terör saldırısı gündemiyle parti genel merkezindeki MYK toplantısına katılacağı bildirildi.CHP basın birimi Özel'in, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını Diyarbakır'daki programı sırasında katıldığı canlı yayında öğrendiğini açıkladı.CHP MYK'nın bugün acil olarak Ankara'da toplanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.CHP'den bir heyet TUSAŞ'a gidecekAyrıca CHP başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin TUSAŞ'a gitmesi kararı alındığı belirtildi.Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüşerek terör saldırısıyla ilgili bilgi aldığı da açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bahceliden-tusas-saldirisi-aciklamasi-terorizmi-karanlik-bir-aparat-olarak-kullananlar-sonuc-1089584345.html

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