https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/chp-lideri-ozel-diyarbakirdaki-programini-iptal-ederek-ankaraya-donuyor-chp-myk-teror-saldirisi-1089585316.html
CHP lideri Özel Diyarbakır'daki programını iptal ederek Ankara'ya dönüyor: CHP MYK terör saldırısı gündemiyle toplanacak
CHP lideri Özel Diyarbakır'daki programını iptal ederek Ankara'ya dönüyor: CHP MYK terör saldırısı gündemiyle toplanacak
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CHP Genel Başkanı Özel TUSAŞ'taki terör saldırısı sonrası Diyarbakır'daki programını yarıda bırakarak Ankara'ya dönüyor. Özel, terör saldırısı gündemiyle parti... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T19:45+0300
2024-10-23T19:45+0300
2024-10-23T19:45+0300
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terör
terör örgütü
terör saldırısı
tusaş
özgür özel
chp
ankara
myk
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır'dan Ankara'ya gelerek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesini hedef alan terör saldırısı gündemiyle parti genel merkezindeki MYK toplantısına katılacağı bildirildi.CHP basın birimi Özel'in, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını Diyarbakır'daki programı sırasında katıldığı canlı yayında öğrendiğini açıkladı.CHP MYK'nın bugün acil olarak Ankara'da toplanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.CHP'den bir heyet TUSAŞ'a gidecekAyrıca CHP başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin TUSAŞ'a gitmesi kararı alındığı belirtildi.Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüşerek terör saldırısıyla ilgili bilgi aldığı da açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/bahceliden-tusas-saldirisi-aciklamasi-terorizmi-karanlik-bir-aparat-olarak-kullananlar-sonuc-1089584345.html
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CHP lideri Özel Diyarbakır'daki programını iptal ederek Ankara'ya dönüyor: CHP MYK terör saldırısı gündemiyle toplanacak
CHP Genel Başkanı Özel TUSAŞ'taki terör saldırısı sonrası Diyarbakır'daki programını yarıda bırakarak Ankara'ya dönüyor. Özel, terör saldırısı gündemiyle parti genel merkezindeki MYK toplantısına katılacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır'dan Ankara'ya gelerek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesini hedef alan terör saldırısı gündemiyle parti genel merkezindeki MYK toplantısına katılacağı bildirildi.
CHP basın birimi Özel'in, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını Diyarbakır'daki programı sırasında katıldığı canlı yayında öğrendiğini açıkladı.
CHP MYK'nın bugün acil olarak Ankara'da toplanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.
CHP'den bir heyet TUSAŞ'a gidecek
Ayrıca CHP başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin TUSAŞ'a gitmesi kararı alındığı belirtildi.
Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüşerek terör saldırısıyla ilgili bilgi aldığı da açıklandı.