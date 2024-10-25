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Bolivya, BRICS'e ortak ülke olarak katılıyor
Bolivya, BRICS'e ortak ülke olarak katılıyor
Sputnik Türkiye
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, bugün yaptığı açıklamada "Bolivya Devletimiz, üye ülkelerin Ortak Devlet olmayı kabul ettiğinin bildirilmesiyle BRICS'e... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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Bolivya'nın BRICS'e ortak ülke statüsü, Rusya'nın Kazan kentindeki 16. BRICS Zirvesi'nde görüşüldü ve Devlet Başkanı Arce, bugün sosyal medya hesabından sürecin olumlu ilerlediğini duyurdu. "Kendi kaderini tayin hakkına saygı çerçevesinde" sözleriyle katılım sürecini duyuran Arce, "Yeni bir çok kutuplu dünyanın sağlamlaştırılması yolunda her gün ilerleyen BRICS'in tam üyesi olma perspektifinde önemli adımlar ve ilerleme kaydettik" dedi.BRICS'e katılımı "Bolivya dış politikasının en önemli başarısı" olarak tanımlayan Bolivya Devlet Başkanı Arce, Kazan'da yaptığı görüşmelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:
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Bolivya, BRICS'e ortak ülke olarak katılıyor

10:03 25.10.2024
© FotoğrafBolivya BRICS'e ortak ülke olarak katılıyor
Bolivya BRICS'e ortak ülke olarak katılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Fotoğraf
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Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, bugün yaptığı açıklamada "Bolivya Devletimiz, üye ülkelerin Ortak Devlet olmayı kabul ettiğinin bildirilmesiyle BRICS'e katılma yolunda temel bir adım attı" dedi.
Bolivya'nın BRICS'e ortak ülke statüsü, Rusya'nın Kazan kentindeki 16. BRICS Zirvesi'nde görüşüldü ve Devlet Başkanı Arce, bugün sosyal medya hesabından sürecin olumlu ilerlediğini duyurdu.
"Kendi kaderini tayin hakkına saygı çerçevesinde" sözleriyle katılım sürecini duyuran Arce, "Yeni bir çok kutuplu dünyanın sağlamlaştırılması yolunda her gün ilerleyen BRICS'in tam üyesi olma perspektifinde önemli adımlar ve ilerleme kaydettik" dedi.
BRICS'e katılımı "Bolivya dış politikasının en önemli başarısı" olarak tanımlayan Bolivya Devlet Başkanı Arce, Kazan'da yaptığı görüşmelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Bugün kardeş Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önemli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Enerji, lityum, ticaret, hidroelektrik enerji alanında yatırım, afet ve acil müdahale, nükleer enerji gibi farklı konularda önemli bir iş birliği gündemi yürütüyoruz."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
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