https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bolivya-bricse-ortak-ulke-olarak-katiliyor-1089657593.html

Bolivya, BRICS'e ortak ülke olarak katılıyor

Bolivya, BRICS'e ortak ülke olarak katılıyor

Sputnik Türkiye

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, bugün yaptığı açıklamada "Bolivya Devletimiz, üye ülkelerin Ortak Devlet olmayı kabul ettiğinin bildirilmesiyle BRICS'e... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

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Bolivya'nın BRICS'e ortak ülke statüsü, Rusya'nın Kazan kentindeki 16. BRICS Zirvesi'nde görüşüldü ve Devlet Başkanı Arce, bugün sosyal medya hesabından sürecin olumlu ilerlediğini duyurdu. "Kendi kaderini tayin hakkına saygı çerçevesinde" sözleriyle katılım sürecini duyuran Arce, "Yeni bir çok kutuplu dünyanın sağlamlaştırılması yolunda her gün ilerleyen BRICS'in tam üyesi olma perspektifinde önemli adımlar ve ilerleme kaydettik" dedi.BRICS'e katılımı "Bolivya dış politikasının en önemli başarısı" olarak tanımlayan Bolivya Devlet Başkanı Arce, Kazan'da yaptığı görüşmelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/putin-rusya-vietnamin-brics-calismalarina-katilma-istegini-destekliyor-1089652379.html

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