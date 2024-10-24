https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israil-basini-irana-saldiri-plani-onaylandi-1089638099.html

İsrail basını: İran'a saldırı planı onaylandı

İsrail basını: İran'a saldırı planı onaylandı

Sputnik Türkiye

İsrail basınına göre, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirmesi beklenen saldırı, İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı tarafından onaylandı. 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T21:30+0300

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misilleme

saldırı

füze

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İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından İsrail tarafından İran'a yönelik misilleme saldırısı bekleniyordu. Tel Aviv yönetimi bu saldırıya karşılık vereceğini belirtmişti fakat zamanı belirsiz bırakılmıştı.İsrail devlet televizyonu KAN'ın açıklanamayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi İran'a saldırı planını onayladı. Haberde, saldırının tarihi için ise İsrail hükümetinin kararı ve onayının beklendiği aktarıldı.Aynı zamanda, İsrail orduradyosunda konuşan bir yetkili, İsrail'in İran'a misilleme saldırısının hazırlık bilgilerini içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılması dolayısıyla saldırının ertelendiği bilgisinin gerçekleri yansıtmadığı ifade edildi.Adı açıklanmayan yetkili, İsrail'in misilleme için 'doğru zamanı' seçeceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israil-suriyenin-baskenti-sami-vurdu-1-asker-oldu-7-kisi-yaralandi-1089597186.html

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israil, iran, misilleme, saldırı, füze