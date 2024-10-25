https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakanlik-duyurdu-ciftcilere-yaklasik-150-milyon-liralik-odeme-yapilacak-1089660426.html

Bakanlık duyurdu: Çiftçilere yaklaşık 150 milyon liralık ödeme yapılacak

Bakanlık duyurdu: Çiftçilere yaklaşık 150 milyon liralık ödeme yapılacak

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T10:16+0300

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ekonomi

çiftçi

tarım ve orman bakanlığı

ödeme

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak destekleme ödemesiyle ilgili açıklama yapıldı.Bakanlık açıklamasında şunlara yer verildi:"Toplamda 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda yer alan bilgiye göre destek tutarları, kırsal kalkınma yatırımı için 148 milyon 767 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi için 694 bin 88 lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi için 333 bin 695 lira, sertifikalı tohum üretimi için 44 bin 217 lira olarak belirlendi."

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Sputnik Türkiye

çiftçi, tarım ve orman bakanlığı, ödeme