https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/prim-borcunu-odemeyenler-dikkat-saglik-hizmetlerinden-yararlanamayacaklar-mi--1089600833.html
Prim borcunu ödemeyenler dikkat: Sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar mı?
Prim borcunu ödemeyenler dikkat: Sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar mı?
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Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan 9 milyon kişi, sağlık hizmetlerinden Ocak 2025 itibarıyla yararlanamayacak. GSS prim borcu nasıl ödenir? Yıl sonunda af... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T10:04+0300
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Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan 9 milyon kişi, sağlık hizmetlerinden Ocak 2025 itibarıyla yararlanamayacak. Peki GSS nasıl ödeniyor, ödenmezse ne olur ve yıl sonu af çıkma ihtimali var mı?Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre kaç kişinin SGK’ya genel sağlık sigortası borcu olduğu kesin bilinmese de 9 milyon kişinin prim borçlu olduğu tahmin ediliyor. SGK’nın açıkladığı verilere göre bugün, 2 milyon kişi sağlık sigortası primlerini kendileri ödüyor, 6.1 milyon kişinin primlerini ise devlet karşılıyor.GSS prim borcu nedir?Genel Sağlık Sigortasına (GSS), 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirildi. Genel Sağlık Sigortası'nda kapsam dışı kalanlar, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Sigortalı çalışanların primlerini işveren ödediği için borç doğmaz ancak çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemeleri gerekiyor ve bu nedenle de her ay sigorta borcu çıkabiliyor. GSS prim borcu nasıl ödenir?GSS borç sorgulama işlemi internet üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştiriliyor. Borç, e-Devlet üzerinden ödenebiliyor. 2025 yılına sarkarsa, yeni belirlenecek asgari ücretle birlikte sağlık prim borcu da artacak.Borcu ödeyemeyecek durumda olanlar ne yapacak?Prim borcu için af çıkar mı?Doğan'ın haberine göre her yılın aralık ayının son günlerinde Cumhurbaşkanlığı kararı çıkar ve genel sağlık sigortası prim borcu olanların gelecek yılın sonuna kadar devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanmasına imkan tanınır. Son 7 yıldır, prim borçlularına bu imkan tanınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/milyonlarca-calisani-ilgilendiren-prim-karari-yuzde-50-fazlasiyla-odeme-almak-icin-ne-yapilmali-1088898317.html
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gss prim borcu, gss prim borcu ödeme, gss prim borcu sorgulama, gss prim borcu nedir, gss prim nedir, genel sağlık sigortası prim borcu
gss prim borcu, gss prim borcu ödeme, gss prim borcu sorgulama, gss prim borcu nedir, gss prim nedir, genel sağlık sigortası prim borcu
Prim borcunu ödemeyenler dikkat: Sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar mı?
Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan 9 milyon kişi, sağlık hizmetlerinden Ocak 2025 itibarıyla yararlanamayacak. GSS prim borcu nasıl ödenir? Yıl sonunda af çıkma ihtimali var mı?
Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan 9 milyon kişi, sağlık hizmetlerinden Ocak 2025 itibarıyla yararlanamayacak. Peki GSS nasıl ödeniyor, ödenmezse ne olur ve yıl sonu af çıkma ihtimali var mı?
Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre kaç kişinin SGK’ya genel sağlık sigortası borcu olduğu kesin bilinmese de 9 milyon kişinin prim borçlu olduğu tahmin ediliyor. SGK’nın açıkladığı verilere göre bugün, 2 milyon kişi sağlık sigortası primlerini kendileri ödüyor,
6.1 milyon kişinin primlerini ise devlet karşılıyor.
Genel Sağlık Sigortasına (GSS), 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirildi. Genel Sağlık Sigortası'nda kapsam dışı kalanlar, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Sigortalı çalışanların primlerini işveren ödediği için borç doğmaz ancak çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemeleri gerekiyor ve bu nedenle de her ay sigorta borcu çıkabiliyor.
GSS prim borcu nasıl ödenir?
GSS borç sorgulama işlemi internet üzerinden
T.C. kimlik numarası ile gerçekleştiriliyor. Borç, e-Devlet üzerinden ödenebiliyor. 2025 yılına sarkarsa, yeni belirlenecek asgari ücretle birlikte sağlık prim borcu da artacak.
Borcu ödeyemeyecek durumda olanlar ne yapacak?
Primlerini ödeyemeyenler gelir testine giriyor. Gelir testi sonucu aile içi kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa (bugün için bu tutar 6.600 lira) tüm borçlarınız siliniyor ve primler devlet tarafından karşılanıyor.
Prim borcu için af çıkar mı?
Doğan'ın haberine göre her yılın aralık ayının son günlerinde Cumhurbaşkanlığı kararı çıkar ve genel sağlık sigortası prim borcu olanların gelecek yılın sonuna kadar devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanmasına imkan tanınır. Son 7 yıldır, prim borçlularına bu imkan tanınıyor.