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Bakan Işıkhan'dan net açıklama: Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?
Bakan Işıkhan'dan net açıklama: Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili çalışmalarının olmadığını söyledi. 2024-2025 yılı emekli maaş... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T12:44+0300
2024-10-21T13:22+0300
ekonomi
yenidoğan
yenidoğan çetesi
emekli
emekli maaşı
maaş farkı
tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'nda gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında bazı özel hastanelerin ruhsatları iptal edildi. Bakan Işıkhan, "Yenidoğan çetesi" soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:*Cimer başvurusu ile birlikte 2023'te süreci başlattık.*Hastanelerdeki incelemelerimiz aylar öncesinde başladı.*Kamu zararına sebep olan reçetelerin ve tedavi yöntemlerinin teşhis edilmesi ayrı bir başlık olarak incelendi.* İki hastane için 29 Nisan'da Medilife Bağcılar, 9 Ağustos'ta Şafak Hastanesi ile söleşmeler feshedildi. Ödemeler de durduruldu.* Diğer hastanelerin de sözleşmeleri durduruldu ve ödemeleri feshedildi. Geçmiş dönem alacaklarına bloke konuldu.* Geçmişe dönük ödemeleri faizi ile birlikte tahsil ediyoruz.2024-2025 emeklilik farkına düzenleme gelecek mi?Emekli adaylarının bir süredir gözü 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeye çevrildi. Emekli aylıklarındaki farkla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorulan Bakan Işıkhan, "Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz" diye konuştu. Bakan Işıkhan şunları kaydetti:*Bazı dönemlerde, enflasyon yüksek dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Aylık bağlama oranlarına ilişkin farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Ancak burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Bu tür durumlarla zaman içinde karşılaştık.* Zaman içerisinde SGK ve bakanlık olarak şu mesajı vermek isterim, bizim çalışanlarımızın daha çok çalışmasına ihtiyaç var. Zaten emeklilik bir haktır. Burada belli bir süreyi doldurunca hepimiz emekli olacağız ancak vatandaşlarımızdan önemli ricamız şudur ki; sağlıklıyken çalışmaya, üretmeye ihtiyacımız var. Sistemde ne kadar kalırlarsa gelecekteki emekli aylıklarının daha da yüksek olacağını öngörebiliyoruz.Emeklilik dilekçeleri* Vatandaşlarımızın emeklilik kararına müdahale edecek noktada değiliz. Şu anda süreyi, hakkını dolduranlar, dilekçesini verip emekli aylığına hak kazanabilir. Sistemde kalıp çalışmayı tercih etmelerini ben rica ediyorum. Bizim daha fazla SGK primine ihtiyacımız var. Sürdürülebilir sistem bırakmak için daha çok üretmeye ihtiyaç var.Tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyor mu?* Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun.2025'te asgari ücret ne kadar olacak?Yeni asgari ücretle ilgili konuşan Bakan Işıkhan, "Aralık ayı bu süreci başlatacağız. Hem işçiyi hem de işvereni memun edecek rakamın güncemimize gelmesi ve karar verilmesi süreci olacak.Belirlenecek olan asgari ücretin çalışanlarımızın yaşam standartlarını iyileştirecek bir düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" diye konuştu.
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emekli maaşı hesaplama, emekli maaşı, emekli maaşı ne kadar oldu, emekli maaşı 2025 de düşecek mi, emekli maaşı 2025 te düşecek mi, emekli maaşı 2025'te neden düşüyor, emekli maaş farkları, vedat ışıkhan emekli maaş farkı açıklaması, tamamlayıcı emeklilik sistemi, tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyor mu, vedat ışıkhan asgari ücret açıklaması, 2025 asgari ücreti, asgari ücret ne kadar olacak, emeklilik dilekçesi vermek mantıklı mı, emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli, ne zaman emekli olunmalı

Bakan Işıkhan'dan net açıklama: Tamamlayıcı emeklilik sistemi gelecek mi?

12:44 21.10.2024 (güncellendi: 13:22 21.10.2024)
© AA / Evrim AydınVedat Işıkhan
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2024
© AA / Evrim Aydın
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili çalışmalarının olmadığını söyledi. 2024-2025 yılı emekli maaş farklarıyla ilgili soruya yanıt veren Bakan Işıkhan, "Sistemde ne kadar kalırlarsa emekli aylıklarının daha da yüksek olacağını öngörebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'nda gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında bazı özel hastanelerin ruhsatları iptal edildi. Bakan Işıkhan, "Yenidoğan çetesi" soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:
*Cimer başvurusu ile birlikte 2023'te süreci başlattık.

*Hastanelerdeki incelemelerimiz aylar öncesinde başladı.

*Kamu zararına sebep olan reçetelerin ve tedavi yöntemlerinin teşhis edilmesi ayrı bir başlık olarak incelendi.

* İki hastane için 29 Nisan'da Medilife Bağcılar, 9 Ağustos'ta Şafak Hastanesi ile söleşmeler feshedildi. Ödemeler de durduruldu.

* Diğer hastanelerin de sözleşmeleri durduruldu ve ödemeleri feshedildi. Geçmiş dönem alacaklarına bloke konuldu.

* Geçmişe dönük ödemeleri faizi ile birlikte tahsil ediyoruz.

2024-2025 emeklilik farkına düzenleme gelecek mi?

Emekli adaylarının bir süredir gözü 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeye çevrildi. Emekli aylıklarındaki farkla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorulan Bakan Işıkhan, "Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz" diye konuştu. Bakan Işıkhan şunları kaydetti:
*Bazı dönemlerde, enflasyon yüksek dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Aylık bağlama oranlarına ilişkin farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Ancak burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor. Bu tür durumlarla zaman içinde karşılaştık.
* Zaman içerisinde SGK ve bakanlık olarak şu mesajı vermek isterim, bizim çalışanlarımızın daha çok çalışmasına ihtiyaç var. Zaten emeklilik bir haktır. Burada belli bir süreyi doldurunca hepimiz emekli olacağız ancak vatandaşlarımızdan önemli ricamız şudur ki; sağlıklıyken çalışmaya, üretmeye ihtiyacımız var. Sistemde ne kadar kalırlarsa gelecekteki emekli aylıklarının daha da yüksek olacağını öngörebiliyoruz.

Emeklilik dilekçeleri

* Vatandaşlarımızın emeklilik kararına müdahale edecek noktada değiliz. Şu anda süreyi, hakkını dolduranlar, dilekçesini verip emekli aylığına hak kazanabilir. Sistemde kalıp çalışmayı tercih etmelerini ben rica ediyorum. Bizim daha fazla SGK primine ihtiyacımız var. Sürdürülebilir sistem bırakmak için daha çok üretmeye ihtiyaç var.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyor mu?

* Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun.

2025'te asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni asgari ücretle ilgili konuşan Bakan Işıkhan, "Aralık ayı bu süreci başlatacağız. Hem işçiyi hem de işvereni memun edecek rakamın güncemimize gelmesi ve karar verilmesi süreci olacak.
Belirlenecek olan asgari ücretin çalışanlarımızın yaşam standartlarını iyileştirecek bir düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" diye konuştu.
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