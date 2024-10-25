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Azerbaycan'dan Avrupa Birliği'ne nota: 'Bölgedeki barış çabalarına zarar veriliyor'
Azerbaycan'dan Avrupa Birliği'ne nota: 'Bölgedeki barış çabalarına zarar veriliyor'
Sputnik Türkiye
Azerbaycan, Avrupa Parlamentosu'nda Azerbaycan karşıtı karar kabul edilmesi nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) nota verdi. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T17:19+0300
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosunda 24 Ekim'de kabul edilen Azerbaycan karşıtı karar ve bu karar için yapılan müzakerelerde seslendirilen mesnetsiz ve taraflı görüşler nedeniyle AB'nin Bakü Büyükelçisi Peter Michalko'nun bakanlığa çağrıldığı bildirildi.Açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen kararın ve seslendirilen fikirlerin Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı, bu husustaki notanın Büyükelçi Michalko'ya iletildiği belirtildi.Michalko'ya, AB'nin çeşitli kurumları aracılığıyla Azerbaycan'a yönelik sürdürülen karalama kampanyasının, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saldıran, içişlerine müdahale eden açıklama ve adımların Ermenistan'da intikamcılığı teşvik ettiği ve bölgedeki barış çabalarına zarar verdiğinin aktarıldığı vurgulanan açıklamada, Azerbaycan'ın AB ile ilişkilerini uluslararası hukuk norm ve ilkeleri, karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak yarar temelinde kurduğu belirtilerek, karşı tarafa bu temel ilkelere ciddi şekilde uyma çağrısı yapıldı.Açıklamada, AB'den, Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, içişlerine müdahale eden, bölgede barış ve istikrara zarar veren önyargılı adımlardan kaçınılması talep edildi.Avrupa Parlamento'su ne kararı aldı?Avrupa Parlamentosu Perşembe günü aldığı kararda, Azerbaycan'ı kötü insan hakları sicili olduğu iddiasıyla kınayarak AB'nin Bakü'ye olan gaz bağımlılığını sona erdirmeye çağırmıştı.Parlamento aldığı kararda Bakü hükümetine Azerbaycan içinde ve dışında her türlü baskıya son vermesi, keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişileri serbest bırakması ve siyasi amaçlı tüm suçlamaları düşürmesi iddiasıyla çağrıda bulunmuştu.'Avrupa'nın Azerbaycan'a olan gaz bağımlılığı sona ermeli'Azerbaycan'dan AB'ye artan gaz ithalatının Bakü'nün 'Rus gazını ithal etmesiyle telafi edilebileceği' endişelerine atıfta bulunan Avrupa Parlamentosu, AB'nin Azerbaycan'dan gaz ihracatına olan bağımlılığının sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu. Ayrıca Avrupa Komisyonu'ndan AB ile Azerbaycan arasında enerji alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin 2022 Mutabakat Zaptı'nı askıya almasını istenmişti.'Azerbaycan, Ermenistan'dan askerlerini çekmeli'Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini ve uzun zamandır beklenen barış anlaşmasının imzalanmasını savunurken hem Azerbaycan'ın hem deErmenistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği bir kez daha teyit etmişti. Kararda ek olarak tüm Azerbaycan birliklerinin Ermenistan'ın egemen topraklarının tamamından çekilmesi, Uluslararası Adalet Divanı'nın ilgili kararlarına saygı gösterilmesi ve Azerbaycan'ın geçen yıl Dağlık Karabağ bölgesini geri almasının ardından tutuklanan 23 Ermeni savaş esirinin serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu. Parlamento, üye devletlere Azerbaycan'a tüm askeri ve güvenlik ekipmanlarının ihracatını dondurma çağrısında bulunurken, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik askeri eylemlerinin ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu.Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu karar 453 lehte, 31 aleyhte ve 89 çekimser oyla kabul edilmişti.
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azerbaycan, avrupa birliği, nota, azerbaycan dışişleri bakanlığı, avrupa parlamentosu, uluslararası adalet divanı, ermenistan
azerbaycan, avrupa birliği, nota, azerbaycan dışişleri bakanlığı, avrupa parlamentosu, uluslararası adalet divanı, ermenistan

Azerbaycan'dan Avrupa Birliği'ne nota: 'Bölgedeki barış çabalarına zarar veriliyor'

17:19 25.10.2024
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© AFP 2023 / TOFIK BABAYEV
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Azerbaycan, Avrupa Parlamentosu'nda Azerbaycan karşıtı karar kabul edilmesi nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) nota verdi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosunda 24 Ekim'de kabul edilen Azerbaycan karşıtı karar ve bu karar için yapılan müzakerelerde seslendirilen mesnetsiz ve taraflı görüşler nedeniyle AB'nin Bakü Büyükelçisi Peter Michalko'nun bakanlığa çağrıldığı bildirildi.
Açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen kararın ve seslendirilen fikirlerin Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı, bu husustaki notanın Büyükelçi Michalko'ya iletildiği belirtildi.
Michalko'ya, AB'nin çeşitli kurumları aracılığıyla Azerbaycan'a yönelik sürdürülen karalama kampanyasının, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saldıran, içişlerine müdahale eden açıklama ve adımların Ermenistan'da intikamcılığı teşvik ettiği ve bölgedeki barış çabalarına zarar verdiğinin aktarıldığı vurgulanan açıklamada, Azerbaycan'ın AB ile ilişkilerini uluslararası hukuk norm ve ilkeleri, karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak yarar temelinde kurduğu belirtilerek, karşı tarafa bu temel ilkelere ciddi şekilde uyma çağrısı yapıldı.
Açıklamada, AB'den, Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, içişlerine müdahale eden, bölgede barış ve istikrara zarar veren önyargılı adımlardan kaçınılması talep edildi.

Avrupa Parlamento'su ne kararı aldı?

Avrupa Parlamentosu Perşembe günü aldığı kararda, Azerbaycan'ı kötü insan hakları sicili olduğu iddiasıyla kınayarak AB'nin Bakü'ye olan gaz bağımlılığını sona erdirmeye çağırmıştı.
Parlamento aldığı kararda Bakü hükümetine Azerbaycan içinde ve dışında her türlü baskıya son vermesi, keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişileri serbest bırakması ve siyasi amaçlı tüm suçlamaları düşürmesi iddiasıyla çağrıda bulunmuştu.

'Avrupa'nın Azerbaycan'a olan gaz bağımlılığı sona ermeli'

Azerbaycan'dan AB'ye artan gaz ithalatının Bakü'nün 'Rus gazını ithal etmesiyle telafi edilebileceği' endişelerine atıfta bulunan Avrupa Parlamentosu, AB'nin Azerbaycan'dan gaz ihracatına olan bağımlılığının sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu. Ayrıca Avrupa Komisyonu'ndan AB ile Azerbaycan arasında enerji alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin 2022 Mutabakat Zaptı'nı askıya almasını istenmişti.

'Azerbaycan, Ermenistan'dan askerlerini çekmeli'

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini ve uzun zamandır beklenen barış anlaşmasının imzalanmasını savunurken hem Azerbaycan'ın hem deErmenistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği bir kez daha teyit etmişti. Kararda ek olarak tüm Azerbaycan birliklerinin Ermenistan'ın egemen topraklarının tamamından çekilmesi, Uluslararası Adalet Divanı'nın ilgili kararlarına saygı gösterilmesi ve Azerbaycan'ın geçen yıl Dağlık Karabağ bölgesini geri almasının ardından tutuklanan 23 Ermeni savaş esirinin serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu. Parlamento, üye devletlere Azerbaycan'a tüm askeri ve güvenlik ekipmanlarının ihracatını dondurma çağrısında bulunurken, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik askeri eylemlerinin ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu.
Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu karar 453 lehte, 31 aleyhte ve 89 çekimser oyla kabul edilmişti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
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