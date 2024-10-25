https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/atmde-unutulan-karta-dikkat-10-bin-lira-cekildi--zanli-yakalandi-1089656231.html
ATM'de unutulan karta dikkat: 10 bin lira çekildi
ATM'de unutulan karta dikkat: 10 bin lira çekildi
Sputnik Türkiye
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ATM içinde unutulan karttan 10 bin lira çekildi. ATM'den çekilen 10 bin lira sahibine teslim edilirken zanlı gözaltına alındı. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T08:35+0300
2024-10-25T08:35+0300
2024-10-25T08:37+0300
türkiye
atm
kart
hırsızlık
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İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Alsancak Mahallesi Yavuz Selim Sultan Caddesi'nde bir kişi ATM içinde kartını unuttu.Unutulan kartı alan İ.K. (60), hesaptan 10 bin lira çekerek olay yerinden uzaklaştı.Şikayet üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada İ.K. yakalandı.ATM'den çekilen 10 bin lira sahibine teslim edildi.İ.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/atmlere-yeni-yasak-geliyor-hangi-sifreler-kullanilamayacak-1088700404.html
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atm, kart, hırsızlık
ATM'de unutulan karta dikkat: 10 bin lira çekildi
08:35 25.10.2024 (güncellendi: 08:37 25.10.2024)
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ATM içinde unutulan karttan 10 bin lira çekildi. ATM'den çekilen 10 bin lira sahibine teslim edilirken zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Alsancak Mahallesi Yavuz Selim Sultan Caddesi'nde bir kişi ATM içinde kartını unuttu.
Unutulan kartı alan İ.K. (60), hesaptan 10 bin lira çekerek olay yerinden uzaklaştı.
Şikayet üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada İ.K. yakalandı.
ATM'den çekilen 10 bin lira sahibine teslim edildi.
İ.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.