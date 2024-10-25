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At sevgisi sebebiyle eşinden boşandı: 'Kocamdan daha çok seviyordum'
At sevgisi sebebiyle eşinden boşandı: 'Kocamdan daha çok seviyordum'
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Lincolnshire şehrinde yaşayan 39 yaşındaki Amy Howland, etrafında at sevgisi ile biliniyor. Öyle ki, ilk eşinden at sevgisi sebebiyle boşandığını... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T21:39+0300
2024-10-25T21:39+0300
yaşam
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at
veteriner
boşanma
evlilik
hayvan sevgisi
ingiltere
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Lincolnshire'da ikinci eşi Kraliyet Hava Kuvvetleri Çavuşu olan Nick ve üç yaşındaki oğulları Edward ile yaşayan 39 yaşındaki Amy Howland'ın at sevgisi duyanları şaşırtıyor.İlk kocasının kendisine 2016'da "Ya ben ya at" ültimatomunu verdiğini belirten Amy, hiç tereddüt etmeden boşanmaya karar verdiği dile getirdi. Atının kendisine en az bir erkek kadar duygusal destek olduğunun altını çizen Amy, at sevgisini şu cümleler ile ifade etti:'Onu kocamdan daha çok seviyordum'Atı Jasmine ile arasında çok güçlü bir bağ olduğunu dile getiren Amy, atının kendisini onu aldıktan sadece birkaç hafta sonra, annesiyle birlikte ata bindiği esnada duygulandığını belirterek "Tanrım, sanırım onu kocamdan daha çok seviyorum" dediğini dile getirdi.Atına olan sevgisini ilk kocasının kıskandığını ifade eden Amy, "Ben henüz 19 yaşındayken aşık olmuş ve 26 yaşındayken evlenmiş olmamıza rağmen, giderek binicilikle ilgilenmemi istemediğini ve tüm dikkatimi ona vermemi istediğini hissetmeye başladım. Binicilik yaparken düşüp kolumu kırdığımda, 'Belli ki binicilikte çok iyi olmadığın için böyle olmuş' yorumunu bile yapmıştı" cümlelerini kaydetti.İlk eşinin yine de açık sözlü olduğunu belirten Amy, bir keresinde eşinin kendisine, "O ata çok fazla ilgi gösteriyorsun ama bana yeterince ilgi göstermiyorsun. O gitmeli" dediğini belirterek bu cümleyi duyduğunda geleceklerinin olmadığını anladığını belirterek 2017'de boşandığını söyledi.'Bu at için bir kocamı terk ettim, yine ederim'Boşandıktan sonra tekrar erkek arkadaşı arayışına giren Amy yaptığı açıklamada bu sefer daha dikkatli olduğunu belirterek, "Flört işlerine geri döndüğümde, atlardan nefret edenlere karşı tetikteydim. Bir sosyal medya uygulamasında bir erkekle eşleştiğimde bana 'Atın sorun olacak mı?' ve 'Ona benden daha fazla ilgi gösterecek misin?' diye sorduğunda, ‘Evet!’ diye cevap verdim ve hemen eşleştim" açıklamasında bulundu.altı yıl önce Nick ile tanıştığımda, onunla geleceği olduğuna dair ilk işaret olarak polo sporunun olduğunu ifade eden Amy, ilk randevularının sahilde kendi atlarına binerek geçtiğini belirterek, "Nisan 2022'de evlendik ve Jasmine'in her zaman benim önceliğim olacağını bilerek kırmızı halıda yürüdü" dedi.Eşini sevdiği söyleyen Amy, yine de atının her şeyden önce geldiğini belirterek atına olan sevgisini, "Bir keresinde Jasmine'in biraz şişmanladığını ima etmişti ve ben de onu hemen uyarmıştım: 'Dikkat et, bu at için bir kocamı terk ettim, yine ederim!" anektodunu paylaştı.'Bunu kabullendim'Amy'in şimdi eşi olan Nick, eşinin Jasmine ile olan ilişkisi hakkında hissettiklerimi tanımlamak için kullanacağım kelime kıskançlık olmadını ifade etti. Nick açıklamasında, "Karınızın zor zamanlarında ona yardımcı olan bir hayvanla bağ kurmasını neden istemeyesiniz ki? Ama Amy ile birlikte dışarı çıktıklarında bir şeyleri kaçırdığımı hissediyorum. Jasmine'in Amy'e bu kadar iyi davranmasını kıskanıyorum. Atım Minnie'ye ne kadar bayılsam da, her seferinde Amy'yi seçerdim. Her ne kadar bunun tam tersi olmayacağını bilsem de, bunu kabullendim" cümlelerini kaydetti.
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hayvan, at, veteriner, boşanma, evlilik, hayvan sevgisi, ingiltere
hayvan, at, veteriner, boşanma, evlilik, hayvan sevgisi, ingiltere

At sevgisi sebebiyle eşinden boşandı: 'Kocamdan daha çok seviyordum'

21:39 25.10.2024
© Flickr / Lia RedaiAt - Atlar
At - Atlar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Flickr / Lia Redai
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İngiltere'nin Lincolnshire şehrinde yaşayan 39 yaşındaki Amy Howland, etrafında at sevgisi ile biliniyor. Öyle ki, ilk eşinden at sevgisi sebebiyle boşandığını belirtiyor.
Lincolnshire'da ikinci eşi Kraliyet Hava Kuvvetleri Çavuşu olan Nick ve üç yaşındaki oğulları Edward ile yaşayan 39 yaşındaki Amy Howland'ın at sevgisi duyanları şaşırtıyor.
İlk kocasının kendisine 2016'da "Ya ben ya at" ültimatomunu verdiğini belirten Amy, hiç tereddüt etmeden boşanmaya karar verdiği dile getirdi.
Atının kendisine en az bir erkek kadar duygusal destek olduğunun altını çizen Amy, at sevgisini şu cümleler ile ifade etti:

Beş yaşımdan beri ata biniyorum, ilk midillimi on yaşında aldım ve ilk kocamla tanıştığımda bir atım vardı ancak 2006'da öldü ve Jasmine'e sekiz yıl sonra sahip oldum. Zor zamanlarımda kurtarıcım oldu. Jasmine beni gördüğüne her zaman memnun oluyor ve kendimi kötü hissettiğimde -şu anda Nick'in işi nedeniyle yurt dışında olduğu için olduğu gibi- içgüdüsel olarak bunu anlıyor ve beni gördüğünde kucaklamak için koşarak yanıma geliyor.

'Onu kocamdan daha çok seviyordum'

Atı Jasmine ile arasında çok güçlü bir bağ olduğunu dile getiren Amy, atının kendisini onu aldıktan sadece birkaç hafta sonra, annesiyle birlikte ata bindiği esnada duygulandığını belirterek "Tanrım, sanırım onu kocamdan daha çok seviyorum" dediğini dile getirdi.
Atına olan sevgisini ilk kocasının kıskandığını ifade eden Amy, "Ben henüz 19 yaşındayken aşık olmuş ve 26 yaşındayken evlenmiş olmamıza rağmen, giderek binicilikle ilgilenmemi istemediğini ve tüm dikkatimi ona vermemi istediğini hissetmeye başladım. Binicilik yaparken düşüp kolumu kırdığımda, 'Belli ki binicilikte çok iyi olmadığın için böyle olmuş' yorumunu bile yapmıştı" cümlelerini kaydetti.
İlk eşinin yine de açık sözlü olduğunu belirten Amy, bir keresinde eşinin kendisine, "O ata çok fazla ilgi gösteriyorsun ama bana yeterince ilgi göstermiyorsun. O gitmeli" dediğini belirterek bu cümleyi duyduğunda geleceklerinin olmadığını anladığını belirterek 2017'de boşandığını söyledi.

'Bu at için bir kocamı terk ettim, yine ederim'

Boşandıktan sonra tekrar erkek arkadaşı arayışına giren Amy yaptığı açıklamada bu sefer daha dikkatli olduğunu belirterek, "Flört işlerine geri döndüğümde, atlardan nefret edenlere karşı tetikteydim. Bir sosyal medya uygulamasında bir erkekle eşleştiğimde bana 'Atın sorun olacak mı?' ve 'Ona benden daha fazla ilgi gösterecek misin?' diye sorduğunda, ‘Evet!’ diye cevap verdim ve hemen eşleştim" açıklamasında bulundu.
altı yıl önce Nick ile tanıştığımda, onunla geleceği olduğuna dair ilk işaret olarak polo sporunun olduğunu ifade eden Amy, ilk randevularının sahilde kendi atlarına binerek geçtiğini belirterek, "Nisan 2022'de evlendik ve Jasmine'in her zaman benim önceliğim olacağını bilerek kırmızı halıda yürüdü" dedi.
Eşini sevdiği söyleyen Amy, yine de atının her şeyden önce geldiğini belirterek atına olan sevgisini, "Bir keresinde Jasmine'in biraz şişmanladığını ima etmişti ve ben de onu hemen uyarmıştım: 'Dikkat et, bu at için bir kocamı terk ettim, yine ederim!" anektodunu paylaştı.

'Bunu kabullendim'

Amy'in şimdi eşi olan Nick, eşinin Jasmine ile olan ilişkisi hakkında hissettiklerimi tanımlamak için kullanacağım kelime kıskançlık olmadını ifade etti.
Nick açıklamasında, "Karınızın zor zamanlarında ona yardımcı olan bir hayvanla bağ kurmasını neden istemeyesiniz ki? Ama Amy ile birlikte dışarı çıktıklarında bir şeyleri kaçırdığımı hissediyorum. Jasmine'in Amy'e bu kadar iyi davranmasını kıskanıyorum. Atım Minnie'ye ne kadar bayılsam da, her seferinde Amy'yi seçerdim. Her ne kadar bunun tam tersi olmayacağını bilsem de, bunu kabullendim" cümlelerini kaydetti.
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