https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/almanya-basbakani-scholz-bu-sefer-de-hindistanda-savunma-alanindaki-isbirlikler-derinlestirilecek-1089677909.html

Almanya Başbakanı Scholz bu sefer de Hindistan'da: 'Savunma alanındaki iş birlikleri derinleştirilecek'

Almanya Başbakanı Scholz bu sefer de Hindistan'da: 'Savunma alanındaki iş birlikleri derinleştirilecek'

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hindistan'da Modi ile ekonomide ve savunma alanlarında stratejik görüşmeler yapmak için Alman Donanması ile birlikte Yeni... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T16:18+0300

2024-10-25T16:18+0300

2024-10-25T16:41+0300

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Yakın zamanda Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmek için gün içinde Yeni Delhi'ye geldi. Modi ile sıkı görüntüler veren Başbakan, devamında ise sosyal medyada "Bu dünyada Hindistan ve Almanya'nın olduğu gibi dost ve müttefiklere ihtiyacımız var" yazdı. 2011 yılından beri Almanya - Hindistan arasında yürütülen üst düzey görüşmeler devam ederken, bu 2021'de Başbakan seçilen Scholz'un ülkeye üçüncü ziyareti oldu. Scholz 2 defa özel olarak, 1 defa da G20 Zirvesi için Hindistan'ı ziyaret etmişti. BRICS ülkesi Hindistan'ın ekonomik gelişimine ilgi duyan Scholz, yapılan konferansta da "Mesajımız belli. Hindistan ile daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı. Özellikle son dönemde Avrupa Birliği ve Almanya'nın Çin'den gelen araçlara ve teknolojilere ek vergi getirmesi sonrası tepkiler iki taraftan da yükselmişti. Durum böyle iken Almanya liderinin Hindistan'ı ziyaret edip Alman donanması ile birlikte ülkede konuşma gerçekleştirmesi dikkat çekti. Scholz, basın toplantısı sonrasında sözlerine şöyle devam etti: Scholz'un sözleri, özellikle de Alman şirketlerin Hindistan'da altı denizaltıdan oluşan dev bir pazar anlaşmasının konuşulduğu sırada geldi. Fakat İspanya'nın milli şirketleri de Hindistan için denizaltı üretme görevini üstlenmek istiyor. Bu da Almanya - İspanya şirketleri arasında Hindistan üzerinde bir rekabeti getirmiş durumda. Scholz Hindistan ile AB arasında serbest ticaret anlaşması istiyorAlmanya Başbakanı stratejik görüşmeler konusunda ayrıca Almanya önderliğinde, AB ve Hindistan'ı kapsayacak bir serbest ticaret anlaşması talep etti. 2007'den beri pazarlıkların sürdüğünü belirten Scholz, 'hızlı bir ilerleme' çağrısında bulunarak, “Sayın Başbakan, bu konuda birlikte çalışırsak bunun yıllar değil aylar içinde gerçekleşebileceğinden eminim" diyerek Modi'ye hitap etti. Hindistan Başbakanı Modi ise, "Bir yandan CEO'lar ve firmalar bir araya geliyor, diğer yandan da donanmalarımız birlikte bir tatbikat düzenliyor. Alman donanma gemileri Goa'da liman ziyaretinde bulunuyor ve kısa bir süre sonra Hindistan ile Almanya arasında 7. Hükümetlerarası İstişareler başlayacak. Bu da her adımda, her cephede Hindistan ve Almanya arasındaki dostluğun derinleştiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Son dönemde ortaya çıkan raporlar ayrıca Almanya'nın Hindistan'ı eskisi gibi sadece bir ekonomik partner olarak değil ayrıca stratejik bir ortak olarak gördüğünü de söylüyor.

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