https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/afad-acikladi-sakaryada-deprem--1089690473.html
AFAD açıkladı: Sakarya'da deprem
AFAD açıkladı: Sakarya'da deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11.67 km altına yaşanırken... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T22:48+0300
2024-10-25T22:48+0300
2024-10-25T22:56+0300
son depremler
sakarya
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8bd7946ecbd484a7072b21c2c00e696d.jpg
AFAD tarafından yapılan duyuruya göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde saat 22.21'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/kahramanmarasta-39-buyuklugunde-deprem-1089643566.html
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ca35f53fa4eda634e031d80e322edd7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem son dakika sakarya, sakarya, sakarya deprem, son dakika deprem sakarya, deprem son dakika sakarya, sakarya son dakika
deprem son dakika sakarya, sakarya, sakarya deprem, son dakika deprem sakarya, deprem son dakika sakarya, sakarya son dakika
AFAD açıkladı: Sakarya'da deprem
22:48 25.10.2024 (güncellendi: 22:56 25.10.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11.67 km altına yaşanırken henüz can veya mal kaybı açıklaması yapılmadı.
AFAD tarafından yapılan duyuruya göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde saat 22.21'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.