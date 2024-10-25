https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/afad-acikladi-sakaryada-deprem--1089690473.html

AFAD açıkladı: Sakarya'da deprem

AFAD açıkladı: Sakarya'da deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11.67 km altına yaşanırken... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T22:48+0300

2024-10-25T22:48+0300

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son depremler

sakarya

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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AFAD tarafından yapılan duyuruya göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde saat 22.21'de 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/kahramanmarasta-39-buyuklugunde-deprem-1089643566.html

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