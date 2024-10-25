https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/abd-ortaoguya-cok-sayida-f-16-gonderdi-1089691686.html

ABD, Ortaoğu’ya çok sayıda F-16 gönderdi

ABD, Ortaoğu’ya çok sayıda F-16 gönderdi

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Komutanlığı, Ortadoğu'ya çok sayıda F-16 gönderdiğini açıklarken, hangi ülkeye yolladığını ya da kaç adet olduğu hakkında bilgi vermedi. 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T23:27+0300

2024-10-25T23:27+0300

2024-10-25T23:27+0300

dünya

abd

israil

iran

f-16

ortadoğu

savaş uçağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102547/28/1025472895_0:2:3501:1971_1920x0_80_0_0_df4bd9d1dd702d6b9168735be5df3894.jpg

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Almanya'dan Ortadoğu'ya birçok F-16 savaş uçağının ulaştığını duyurdu.En son İsrail devlet televizyonu KAN'ın açıklanamayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi İran'a saldırı planını onaylamıştı. Haberde, saldırının tarihi için ise İsrail hükümetinin kararı ve onayının beklendiği aktarılmıştı.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda F-16'nın Almanya'dan Ortadoğu'ya ulaştığı bildirilirken hangi ülke veya ülkelere kaç tane F-16 savaş uçağı gönderildiği konusunda ise bilgi verilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israil-basini-irana-saldiri-plani-onaylandi-1089638099.html

israil

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, israil, iran, f-16, ortadoğu, savaş uçağı