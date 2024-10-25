https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/abd-ortaoguya-cok-sayida-f-16-gonderdi-1089691686.html
ABD, Ortaoğu’ya çok sayıda F-16 gönderdi
ABD, Ortaoğu’ya çok sayıda F-16 gönderdi
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Komutanlığı, Ortadoğu'ya çok sayıda F-16 gönderdiğini açıklarken, hangi ülkeye yolladığını ya da kaç adet olduğu hakkında bilgi vermedi. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T23:27+0300
2024-10-25T23:27+0300
2024-10-25T23:27+0300
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iran
f-16
ortadoğu
savaş uçağı
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Almanya'dan Ortadoğu'ya birçok F-16 savaş uçağının ulaştığını duyurdu.En son İsrail devlet televizyonu KAN'ın açıklanamayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi İran'a saldırı planını onaylamıştı. Haberde, saldırının tarihi için ise İsrail hükümetinin kararı ve onayının beklendiği aktarılmıştı.ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda F-16'nın Almanya'dan Ortadoğu'ya ulaştığı bildirilirken hangi ülke veya ülkelere kaç tane F-16 savaş uçağı gönderildiği konusunda ise bilgi verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israil-basini-irana-saldiri-plani-onaylandi-1089638099.html
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abd, israil, iran, f-16, ortadoğu, savaş uçağı
abd, israil, iran, f-16, ortadoğu, savaş uçağı
ABD, Ortaoğu’ya çok sayıda F-16 gönderdi
ABD Merkez Komutanlığı, Ortadoğu'ya çok sayıda F-16 gönderdiğini açıklarken, hangi ülkeye yolladığını ya da kaç adet olduğu hakkında bilgi vermedi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Almanya'dan Ortadoğu'ya birçok F-16 savaş uçağının ulaştığını duyurdu.
En son İsrail devlet televizyonu KAN'ın açıklanamayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi İran'a saldırı planını onaylamıştı. Haberde, saldırının tarihi için ise İsrail hükümetinin kararı ve onayının beklendiği aktarılmıştı.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda F-16'nın Almanya'dan Ortadoğu'ya ulaştığı bildirilirken hangi ülke veya ülkelere kaç tane F-16 savaş uçağı gönderildiği konusunda ise bilgi verilmedi.