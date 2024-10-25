https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/abd-hazine-bakanliginin-armasi-dolar-hakimiyeti-sorusu-karsisinda-dayanamadi-1089688282.html

ABD Hazine Bakanlığı'nın arması 'dolar hakimiyeti' sorusu karşısında dayanamadı

ABD Hazine Bakanlığı'nın arması 'dolar hakimiyeti' sorusu karşısında dayanamadı

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-25T20:54+0300

dünya

abd

abd hazine bakanlığı

janet yellen

dolar

kaza

arma

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, "Daha uzun bir zaman diliminde, doların dünyanın rezerv para birimi olma statüsünün potansiyel etkileri konusunda ne kadar endişelisiniz?" sorusuna yanıt vereceği esnada kürsüde asılı duran Hazine Bakanlığı armasının düştüğü görüldü. Söz konusu soruya verdiği yanıtta doların statüsüne güvendiği şeklinde yanıt veren Yellen'in cevabı ve armanın düştüğü video sosyal medyada, "Belki de işaretler düşündüğümüzden daha açıktır" minvalinde yorumlara neden oldu.Yellen yaptığı açıklamada, "Doların dünyanın birincil rezerv para birimi olması ve öyle kalması Amerika Birleşik Devletleri için önemlidir. Doların bu konumu da güçlü makroekonomik performansımıza, düşük enflasyonlu kurumlarımıza ve güçlü sermaye piyasalarımıza dayanmaktadır. Yakın gelecekte doların yerini alabilecek başka bir para birimi görmüyorum, bu nedenle doların statüsüne güveniyorum" cümlelerini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/merkez-bankasi-baskani-karahandan-enflasyon-aciklamasi-dusus-sureci-yolunda-gidiyor-1089687300.html

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