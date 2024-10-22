https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/meb-okullara-10-kasim-ataturku-anma-etkinlikleri-yazisi-yolladi-etkinlikler-4-8-kasimda--1089518238.html

MEB, okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı yolladı: Etkinlikler 4-8 Kasım'da

MEB, okullara '10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri' yazısı yolladı: Etkinlikler 4-8 Kasım'da

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, 10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk geldiğinden Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel... 22.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-22T11:56+0300

2024-10-22T11:56+0300

2024-10-22T11:56+0300

türkiye

10 kasım

meb

ara tatil

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MEB okullara "10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri" yazısı gönderdi.Ara tatile mi denk geliyor?Milli Eğitim Bakanlığının "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" konulu 81 il valiliğine gönderilen yazıda, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Cumhuriyetin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 10 Kasım'da ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümünde milletçe özlemle yad edileceği hatırlatıldı.Yazıda, bir asır önce İstiklal Harbi'ni başlatarak, Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan bu milletin önünde yeni bir ufuk açan, bir yıl önce 100. yaşı iftiharla kutlanan Cumhuriyet'i genç nesillere, genç nesilleri de öğretmenlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletin en önemli değerlerinden biri olduğu vurgulandı.Binlerce yıllık tarihi süreklilik içindeki son devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kurucusuna sahip çıkmanın herkesin görevi olduğu ifade edilen yazıda, şunlar kaydedildi:10 Kasım anma törenleri yapılacakBakanlığın yazısında, bu bilinci diri tutmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın yollarından birinin ise ecdadın güçlü yönlerini yansıtarak geleceği aydınlatan bir ışık haline getirecek ve öğrencilere ilham olacak etkinliklere eğitim kurumlarında yer vermek olduğu vurgulandı.Yazıda, ara tatile denk gelen Atatürk Haftası ile ilgili yapılacak etkinliklerle ilgili şu bilgilendirme yapıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231110/ataturkun-ebedi-istirahatgahi-anitkabirde-fotograflarla-10-kasim--1077263511.html

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meb 10 kasım, 10 kasım ara tatil, 10 kasım programları