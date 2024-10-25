https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/18-bin-522-ogrenciye-egitim-ogretim-yardimi-basladi-kimler-yardimdan-faydalanacak-1089682703.html

18 bin 522 öğrenciye eğitim öğretim yardımı başladı: Kimler yardımdan faydalanacak?

18 bin 522 öğrenciye eğitim öğretim yardımı başladı: Kimler yardımdan faydalanacak?

Sputnik Türkiye

2024-2025 yılı eğitim öğretim döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18 bin 522 öğrenciye sosyal yardım kapsamında 351.6 milyon lira ödeme... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T18:21+0300

2024-10-25T18:21+0300

2024-10-25T18:21+0300

türkiye

eğitim

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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yardım

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal yardım kapsamında 18 bin 522 öğrenciye 351.6 milyon lira ödeme yapılacağını belirtti.2024-2025 yılı eğitim öğretim dönemi kapsamında 18 bin 522 öğrenciye 351.6 milyon lira ödeme yapılacağı duyuruldu. Ödemelerin 13 milyon 616 bin lirası ilköğretimde okuyan öğrencilere, 20 milyon 425 bin lirası ortaöğretim öğrencilerine ve 27 milyon 233 bin lirası ise yükseköğretime verileceği belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz. 2024-2025 eğitim-öğretim yardımını bugün itibarıyla ödemeye başladık. 18 bin 522 öğrencimize toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı gerçekleştireceğiz. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Her zaman yanınızdayız" dedi.Şehit, harp ve vazife maluleriKişi başı 18 bin 982 lira ödemenin e.sgk.gov.tr adresinden sorgulanabileceği şehit, harp ve vazife malulerinin çocuklarına yapılacağı ifade edildi.

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